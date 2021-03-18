Захарова прокомментировала инициативу о присвоении стадиону "Арена Львов" имени Бандеры

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Предложение депутатов Львовского городского совета о переименовании футбольного стадиона "Арена Львов" в честь предводителя Организации украинских националистов (ОУН, запрещена в РФ) Степана Бандеры говорит об "эпидемии бандеризации" на Украине. Об этом заявила в четверг журналистам официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По ее словам, в Киеве на протяжении последних лет фиксируется весь спектр усилий по оправданию и героизации нацизма, с этой целью претворяются в жизнь разнообразные инициативы. "Обратили внимание на публикации в СМИ в связи с решением Тернопольского городского совета на Украине переименовать городской стадион в честь командира украинской повстанческой армии Романа Шухевича, - указала дипломат. - Безусловно, осуждаем это решение. На днях депутаты Львовского горсовета подхватили эту эстафету и обратились в правительство страны присвоить стадиону "Арена Львов" имя Степана Бандеры. Все это напоминает просто эпидемию бандеризации на Украине".

"Вот таких героев сегодня выбирает Украина, достойных найти не получается, поскольку они все так или иначе связаны с Россией, - подчеркнула Захарова. - Остаются только националисты, которые запятнали себя уничтожением тысячи мирных жителей. Какое поколение вырастет на Украине на таких героях, это, конечно, вопрос".