Захарова: США в своей внутренней политике поставили все на антироссийскую карту

ТАСС, 18 марта. США в своей внутренней политике зашли в идеологический тупик, так как вместо сосредоточения на внутренних проблемах поставили всю свою деятельность на антироссийскую карту. Об этом заявила в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире программы "Большая игра" на Первом канале.

"Мне кажется, это идеологический тупик самих США, я имею в виду их внутреннюю политику. Они не делали дополнительных альтернативных ставок, они все поставили на антироссийскую карту", - сказала она, отметив, что российско-американские отношения зашли в тупик.

"Можно предпринимать любые шаги, но если тупик, то сначала надо из него выйти, а потом уже предпринимать красивые, сильные, решительные шаги. Вот сейчас на это все нацелено", - добавила дипломат.

Захарова считает, что отношения между Россией и США необходимо глубинно проанализировать на межведомственном уровне с учетом опыта и знаний посла РФ в Вашингтоне Анатолия Антонова. "Нужно проанализировать состояние российско-американских отношений глубинно на межведомственном уровне с учетом того багажа и тех прикладных знаний, которыми обладает наш посол в Вашингтоне", - сказала она.

Захарова отметила, что приглашение российского посла в Москву для проведения консультации после высказываний президента США Джо Байдена не является дипломатическим жестом, это сделано для предстоящего анализа двусторонних отношений. "Эта работа не на один день. Эта работа глубокая, которой предстоит сейчас заняться, поэтому еще раз хотела бы подчеркнуть, что это не вопрос какого-либо акта, жеста - это действительно предстоящая работа, потому что отношения находятся по вине Вашингтона в тупике. <...> Тем более сейчас есть некий символизм момента: 100 дней новая администрация находится у власти. Нужно посмотреть динамику, направление [двусторонних отношений]", - пояснила дипломат.

В заявлении, опубликованном 17 марта на странице посольства РФ в Вашингтоне в Facebook, говорится, что посол Антонов 20 марта вылетает в российскую столицу для консультаций по двусторонним отношениям. В тот же день Захарова сообщила, что Антонов приглашен в Москву, чтобы определить пути выправления взаимодействия между США и РФ.

Ранее Байден в интервью телекомпании ABC заявил, что российское руководство должно будет "заплатить цену" в связи с приписываемыми Москве попытками вмешательства в американские выборы. Кроме того, глава Белого дома ответил утвердительно на вопрос, считает ли он Путина "убийцей".