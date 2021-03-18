Захарова: РФ расценивает заявления США о вмешательстве в выборы как информационный вброс

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Москва расценивает заявления Вашингтона о вмешательстве России в прошлогодние выборы президента США как очередной информационный вброс. Об этом заявила в четверг на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Нынешняя американская администрация не перестает удивлять нелепостью своих публичных заявлений. Речь идет не только о выходящих за любые рамки приличия нападках на руководство России, но и об абсурдных обвинениях во вмешательстве в прошлогодние президентские выборы, на которых победил [кандидат от Демократической партии Джо] Байден, - отметила Захарова. - Мы расцениваем это как очередной информационный вброс, построенный целиком на безосновательном выводе, что в интернете массово якобы циркулировали критические по отношению к кандидату демократов материалы, распространяемые, как было заявлено, некими российскими агентами влияния".

Захарова констатировала, что по логике американской политической элиты в "агенты влияния" записываются все сторонники экс-президента Дональда Трампа и вся оппозиция. "Как-то это все странно, в том числе исходя из американских подходов к прочтению демократии, - указала дипломат. - Между тем, если кто и пытался воздействовать на волеизъявление граждан, так это поддерживающие Демократическую партию интернет-гиганты, заблокировавшие в соцсетях аккаунты еще находившегося у власти президента и сотен тысяч его избирателей".

"Вынуждены напомнить очевидный факт: никаких свидетельств вмешательства со стороны российских госструктур в дела США нет. Чего не скажешь о нескончаемых попытках американских официальных лиц управлять политическими процессами в других странах, в том числе в России, напрямую командовать маргинальными оппозиционными группами с целью привнести нестабильность, сеять рознь и раздор", - подчеркнула официальный представитель МИД.

Примером таких действий США является реакция Вашингтона на несанкционированные акции протеста в России в январе, указала Захарова. Она напомнила, что госсекретарь США Энтони Блинкен "поспешил отметиться критическими замечаниями" в адрес российских правоохранителей. "По сути, глава иностранного внешнеполитического ведомства позволил себе не только вторгнуться в компетенцию нашей судебной и исполнительной власти, но и поставить под сомнение правомочность эпидемиологических ограничений при проведении массовых мероприятий", - добавила дипломат.

"К сожалению, американская сторона продолжает пребывать в плену иллюзий, пытаясь раскручивать бессмысленную кампанию русофобских нападок. Это ведет лишь к дальнейшей деградации двусторонних отношений, что противоречит коренным интересам народов России и США. Связанные с этим риски для мира и безопасности в Вашингтоне, похоже, пока осознать не готовы", - резюмировала Захарова.

Во вторник аппарат директора национальной разведки США распространил доклад, согласно которому российские власти якобы стремились дискредитировать нынешнего президента США Джо Байдена, а также Демократическую партию во время прошлогодней избирательной кампании в Соединенных Штатах.