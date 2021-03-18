Медведев отреагировал на заявления Байдена цитатой Фрейда

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев считает резкое заявление президента США Джо Байдена о президенте РФ Владимире Путине издержками возраста. Об этом он сказал журналистам, напомнив, что встречался ранее с Байденом, когда тот занимал пост вице-президента США.

"С нынешнем президентом США Джо Байденом я встречался на разных международных мероприятиях", - сказал замглавы Совбеза. "Тогда он производил адекватное впечатление", - отметил Медведев. "Но, судя по всему, время его не пощадило", - добавил он.

"Комментировать тут нечего", - сказал Медведев в ответ на просьбу оценить слова президента США, который в интервью телекомпании ABC заявил, что российское руководство должно будет "заплатить цену" в связи с приписываемыми Москве попытками вмешательства в американские выборы, а также ответил утвердительно на вопрос, считает ли он Путина "убийцей" (killer). "Могу лишь вспомнить цитату доктора Фрейда: "Ничто не обходится в жизни так дорого, как болезнь и глупость", - отметил Медведев.

Ранее в четверг пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам, что президент США своими высказываниями показал, что однозначно не планирует налаживать отношения с Россией. Песков также назвал слова Байдена "очень плохими". Сам Путин, отвечая на заявления Байдена в свой адрес, пожелал здоровья своему американскому коллеге, подчеркнув, что говорит так "без иронии, без шуток".