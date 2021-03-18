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Захарова: решение Лондона нарастить ядерный арсенал противоречит логике разоружения

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Увеличение ядерного арсенала Великобритании противоречит приверженности идти по пути ядерного разоружения. Об этом заявила в четверг на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"В Лондоне отказались от ранее анонсированных планов сократить свой ядерный арсенал до 180 боезарядов и теперь ведут речь о его более чем 40%-м наращивании, до 260 ядерных боеголовок, указала дипломат. - Данный шаг явно противоречит многочисленным заявлениям Лондона о приверженности обязательствам по продвижению по пути ядерного разоружения в рамках Договора о нераспространении ядерного оружия.".

Теги
ВеликобританияРоссияЗахарова, Мария Владимировна
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