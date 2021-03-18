Захарова: РФ обсуждала с ливийской стороной возможность возвращения посольства в Триполи

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Временный поверенный в делах России в Ливии Джамшет Болтаев 15 марта обсудил с премьер-министром Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Абдель Хамидом Дбейбой и членами правительства возвращение российского посольства в Триполи. Об этом в четверг на брифинге сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"15 марта временный поверенный в делах РФ в Ливии господин Болтаев вместе с главами других иностранных дипмиссий в Триполи присутствовал в качестве приглашенного гостя на заседании ливийского парламента в городе Тобрук, на котором и состоялась церемония принесения присяги членами Правительства национального единства Ливии. На полях этого мероприятия российский представитель провел встречи с премьер-министром Абдель Хамидом Дбейбой, рядом министров нового ливийского правительства", - сказала она.

По словам Захаровой, в ходе состоявшихся бесед "был подтвержден настрой нашей страны и Ливии на возобновление сотрудничества в различных областях". "В этом контексте обсуждалась возможность возвращения в ливийскую столицу Триполи российского посольства, которое было эвакуировано в 2014 году по соображениям безопасности", - добавила она.

2 октября 2013 года посольство РФ в Триполи подверглось нападению. Нападавшим удалось прорваться на территорию диппредставительства, позже они были вытеснены за его пределы ливийскими армейскими подразделениями. В результате нападения никто из россиян не пострадал. Власти Ливии тогда признали, что не могут гарантировать безопасность дипломатов, после чего было принято решение об их эвакуации.