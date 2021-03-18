Захарова: РФ будет содействовать участию жителей Крыма в международных дискуссиях

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Россия рассчитывает на активное участие жителей Крыма в дискуссиях на различных международных площадках и будет оказывать им всяческое содействие. Об этом заявила в четверг на брифинге директор Департамента информации и печати МИД РФ Мария Захарова.

"Рассчитываем на дальнейшее активное участие жителей Крыма в дискуссиях на различных международных площадках и будем делать все для этого необходимое и возможное", - отметила она.

Официальный представитель дипведомства обратила внимание на состоявшуюся по инициативе РФ 17 марта в Нью-Йорке неформальную встречу членов Совета Безопасности ООН по "формуле Арриа", которая была посвящена ситуации в Крыму. "Мероприятие было организовано в ответ на проведение 12 марта Эстонией и рядом других западных стран аналогичной дискуссии на полях Совбеза, в которой было заблокировано участие крымчан, - пояснила она. - А вот встреча 17 марта прошла при широком участии крымских общественников. С докладами выступили ректор Крымского инженерно-педагогического университета, глава украинской общины Крыма, представители этнокультурных сообществ полуострова, а также крымские студенты".

По словам Захаровой, участники мероприятия в лице истинных крымчан "не оставили камня на камне от раскручиваемых Киевом и его покровителями мифов о неблагоприятной правозащитной ситуации в Крыму, притеснениях крымских татар, несостоятельности медицинской системы". Они напомнили также о проводимой Киевом до марта 2014 года тотальной украинизации всех сфер жизни крымчан, преодолеть которую удалось лишь после воссоединения Крыма с РФ, и резко критиковали введенные против крымчан визовые запреты, которые ограничивают их свободу передвижения.

"Во встрече приняли участие около 40 делегаций, включая всех членов СБ ООН, правда за исключением Эстонии, - обратила внимание дипломат. - Фантастика: 12 марта Эстония организует форум, который посвящает Крыму и куда не допускает крымчан, а 17 марта проходит еще один форум, посвященный Крыму, куда допускают крымчан по инициативе и при активной поддержке РФ, а Эстония туда не является. Таковы реалии демократии по западным образцам".