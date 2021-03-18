Россия направит письма в международные структуры о действиях против RT в Германии

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Россия возмущена открытой дискриминацией и травлей, которая развернута в Германии в отношении телеканала RT. Об этом заявила в четверг на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Возмущены открытой дискриминацией в отношении телеканала RT в Германии, травлей, которая развернута в отношении средства массовой информации. Конечно, Германия не единственная, мы такой подход к российским журналистам, не только этого холдинга, видим в целом ряде стран ЕС", - сказала она.

Дипломат напомнила, что германский Commerzbank принял решение закрыть счета RT и Ruptly с 31 мая 2021 года, а впоследствии не ответил на запросы СМИ по этой ситуации. "Отсутствие и комментариев, и информации, которую предоставил бы банк о неких нарушениях со стороны российских СМИ местного законодательства, является ярким свидетельством, что, во-первых, российские СМИ и журналисты это законодательство не нарушали, а во-вторых, это политическое дело", - пояснила она.

Захарова отметила, что, несмотря на обращения Москвы к Берлину, эта ситуация, в отличие от прошлых аналогичных, не решается. "Тот факт, что десятки других крупных германских и международных банков, а также региональных финансовых учреждений, в которые обратилось руководство бюро, уже ответили отказом сотрудничать без какой-либо обоснованной аргументации, прямо свидетельствует о том, что на них оказывается давление со стороны соответствующих органов Германии", - добавила официальный представитель МИД.

В связи с этим Москва просит международные правозащитные организации отреагировать на нарушения прав российских журналистов в Германии и подготовит соответствующие письма в профильные структуры, сообщила Захарова. "Если ситуация вокруг RT в ФРГ не будет урегулирована, с нашей стороны последуют ответные меры. Нам постоянно говорят о том, что не нравится наш тон. А нам не нравится ваш тон и уже давно. Поэтому меры ответные будут, если, очень важный момент, ситуация не будет урегулирована", - подчеркнула она.