Россия, США, Китай и Пакистан приняли совместное заявление по урегулированию в Афганистане

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Страны - участники расширенной "тройки" (Россия, Китай, Пакистан, США) по урегулированию в Афганистане приняли по итогам заседания в Москве совместное заявление. Документ был распространен среди журналистов по окончании консультаций.

Участники заседания отметили, что признают искреннее требование афганского народа о прочном и справедливом мире и о прекращении войны. В этой связи стороны подтвердили, что прочный мир может быть достигнут только через политическое урегулирование путем переговоров.

"Мы призываем все конфликтующие стороны в Афганистане к снижению уровня насилия в стране, а движение "Талибан" (запрещенная в РФ организация - прим. ТАСС) воздержаться от "весеннего наступления" во избежание дальнейших жертв и ради создания условий для достижения политического урегулирования путем переговоров", - отмечается в документе.

Расширенная "тройка" также призвала стороны переговоров незамедлительно приступить к обсуждению основополагающих вопросов, включая "создание условий для будущего мирного и стабильного афганского государства, содержание политической дорожной карты, которая приведет к формированию инклюзивного правительства, и порядок заключения постоянного и всеобъемлющего соглашения о прекращении огня". "В этот решающий момент наши четыре государства призывают стороны приступить к переговорам и заключить мирное соглашение, которое положит конец длящейся более четырех десятков лет войне в Афганистане", - подчеркивается в документе.

"Как указано в резолюции Совбеза ООН 2513 от 2020 года, мы не поддерживаем восстановление исламского эмирата и призываем правительство Исламской Республики Афганистан и Высший совет национального примирения открыто взаимодействовать с партнерами из "Талибана" ради достижения решения в переговорах", - указывается в совместном заявлении.

Помощь Афганистану

Отдельное внимание в заявлении сторон отводится обеспечению безопасности и оказанию помощи Афганистану. "Мы призываем всех афганцев, включая правительство исламской республики и "Талибан", гарантировать, что террористические группировки и частные лица не будут использовать территории Афганистана, угрожая безопасности других стран", - указали участники заседания.

Расширенная "тройка" указала, что любой мирный договор должен содержать в себе положения о защите прав всех афганцев, включая женщин, мужчин, детей, жертв войны и меньшинств, отвечать стремлению всех афганцев к экономическому, социальному и политическому развитию.

"Мы призываем все заинтересованные страны оказать поддержку афганскому народу и способствовать формированию долгосрочного мира в интересах всех. Вновь подтверждаем нашу приверженность мобилизации международной политической и экономической поддержки Афганистана в период постполитического урегулирования", - подчеркивается в документе.

Международные усилия

РФ, США, Китай и Пакистан высоко оценили помощь, которую оказывает Катар в деле содействия мирному урегулированию, а также выразили поддержку продолжению дискуссии между сторонами переговоров в Дохе, которые впервые прошли в сентябре 2020 года и привели к существенному прогрессу.

"Мы ценим и приветствуем все усилия международного сообщества, осуществляемые с целью содействия и поддержки скорейшего согласованного урегулирования. Мы обратили внимание на назначение генсеком ООН Гутерришом господина Жана Арно в качестве спецпосланника по Афганистану и региональным делам. Мы приветствуем положительную и конструктивную роль ООН в процессе мирного урегулирования и примирения в Афганистане", - отмечается в заявлении.

Заседание расширенной "тройки" по вопросу мирного урегулирования в Афганистане на уровне спецпредставителей прошло в четверг в Москве. На встрече присутствовали представители афганских властей и движения "Талибан", а также представители Катара и Турции.