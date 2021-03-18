Россия провела в ОБСЕ презентацию о седьмой годовщине воссоединения с Крымом

ВЕНА, 18 марта. /ТАСС/. Постоянный представитель РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич по случаю седьмой годовщины воссоединения Крыма с Россией рассказал на онлайн-заседании постсовета этой международной организации об успехах развития российского региона за семь лет с 2014 года. Постпредство также распространило в ОБСЕ в четверг презентацию со слайд-шоу о благоустройстве Крыма, ремонте автодорог, строительстве Крымского моста.

Так, российский постпред проинформировал представителей стран - участников ОБСЕ о том, что в январе - сентябре 2020 года экспорт Республики Крым составил около $26,2 млн. При этом крупнейшим торговым партнером в экспорте Крыма по итогам 9 месяцев 2020 года стала Украина (43 %). Кроме того, в Крыму учреждены более 3 400 хозяйствующих субъектов, учрежденных юридическими и физическими лицами из 60 стран. Возможности инвестирования в полуостров изучает и бизнес-делегация из Китая.

Лукашевич также рассказал о мерах по надежному обеспечению полуострова водой, строительстве комплексов водозаборов и подачи воды для его восточной части, планах запустить в 2022 году две опреснительные установки. Он отметил, что "водный" вопрос в Крыму стоит остро после того, как в 2014 году Украина в нарушение своих международных обязательств в одностороннем порядке перекрыла водоснабжение полуострова по Северо-Крымскому каналу, на который приходилось около 85% водоснабжения этого региона. "Речь идет о бесчеловечной водной блокаде населения Крыма в наказание за его демократический выбор", - констатировал дипломат.

Туризм и СМИ

Как отметил постпред, в Крыму успешно развивается туристическая отрасль. Например, в 2020 году полуостров принял 6,3 млн гостей. Его также посетили порядка 160 тысяч иностранных граждан. "В их числе - официальные делегации в составе 90 парламентариев, журналистов и общественных деятелей, в частности, из Франции, Германии, Венгрии, Болгарии. Неуклонно растет интерес других государств к Республике", - сказал он.

В Крыму созданы равные права и условия для сохранения и развития национального языка, культуры, самобытности, свободы совести и вероисповедания. Межнациональное и межконфессиональное согласие является одним из приоритетов, отметил Лукашевич.

В частности, 12 редакций изданий на родных языках, получают поддержку Государственного комитета по делам межнациональных отношений. Информационные порталы, газеты и журналы издаются на украинском языке, в рамках "Общественной крымско-татарской телерадиокомпании" продолжают успешно функционировать телеканал и радиостанция. Издаются двуязычные газеты "Хоффнунг" (на немецком и русском), "Таврика" (на греческом и русском), "Извор" (на болгарском и русском), журнал "Голубь Масиса" (на армянском и русском).

"Русский, украинский и крымско-татарский языки в Республике Крым - государственные. Имеются различные возможности для их изучения в школах и вузах. Выбор языка обучения и изучения для учащихся осуществляется родителями", - подчеркнул Лукашевич.

Воссоединение с РФ

После государственного переворота на Украине в феврале 2014 года власти Крыма и Севастополя приняли решение провести референдум по вопросу воссоединения с Россией. В волеизъявлении, которое состоялось 16 марта того же года, приняли участие более 80% имеющих право голоса. За воссоединение с РФ высказались 96,7% и 95,6% жителей Крыма и Севастополя соответственно. 18 марта президент России подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав РФ, а 21 марта документ был ратифицирован Федеральным собранием. Несмотря на убедительные итоги референдума, Киев отказался признавать Крым частью России.