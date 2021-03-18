Лидер Исламской партии Афганистана назвал "хорошим шагом" консультации в Москве

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Консультации расширенной "тройки" в Москве являются "хорошим шагом" в процессе мирного урегулирования ситуации в Афганистане. Об этом заявил в четверг бывший премьер-министр, лидер Исламской партии Афганистана Гульбеддин Хекматияр по итогам заседания "тройки".

"Хороший шаг для достижения мира. Будем и дальше стремиться к успеху", - сказал он.

Хекматияр добавил, что переговоры будут продолжены завтра, однако не уточнил, в каком формате они пройдут и кто будет на них присутствовать. "Есть соглашение, что мы завтра будем продолжать свои переговоры", - сообщил лидер Исламской партии.

Заседание расширенной "тройки" (Россия, США, Китай и Пакистан) по урегулированию в Афганистане на уровне спецпредставителей прошло в четверг в Москве. По его итогам было принято совместное заявление. Во встрече также приняли участие представители афганских властей и движения "Талибан" (запрещено в РФ), а также Катара и Турции.