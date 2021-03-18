МИД РФ: водная блокада Крыма Киевом схожа с методами нацистов времен Второй мировой войны

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Киевский режим, осуществляя водную блокаду Киева, действует методами нацистских оккупантов во времена Второй мировой войны. Об этом заявила в четверг на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Так вот спустя много десятилетий со времен зверств идеологических, видимо, кумиров украинских властей киевский режим решил наказать крымчан за сделанный ими исторический выбор в пользу России - в столь привычном для гитлеровцев образе", - указала дипломат.

По словам Захаровой, Киев не думает отказываться от водной блокады Крыма как в теории, так и на практике. Украинские власти лишь усиливают ее, подчеркнула она.

"Думаете, это находка Киева? Оказалось, что нет. Думаете, впервые население этого региона подвергается такому уничижительному воздействию? Цитата на одном из объявлений времен Второй мировой войны: "Вода только для немецких солдат. Русские, берущие отсюда воду, будут расстреляны. Вода для русских на другой стороне". Это объявление в годы Великой Отечественной войны висело в одном из сел, оккупированного нацистами Донбасса. Думала, это фейк, когда увидела фотографию. Но мы проверили - это правда", - рассказала дипломат.

По словам Захаровой, огромное число мирных советских граждан были казнены за нарушение подобных правил или просто за то, что "позволили себе косо взглянуть на захватчиков".

"Думаю, это лучшая, к нашему огромному сожалению, иллюстрация политики Киева. Что остается? Выразить сожаление, посочувствовать? Мне кажется, здесь больше подходит соболезнование киевскому режиму", - заключила она.