Мишустин 24-25 марта посетит Грецию и проведет переговоры с Мицотакисом

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин 24-25 марта посетит с визитом Грецию, где примет участие в мероприятиях по случаю 200-летия греческой национально-освободительной революции. Об этом сообщила в четверг пресс-служба кабмина РФ.

"Запланированы переговоры Михаила Мишустина с премьер-министром Греческой Республики Кириакосом Мицотакисом, - говорится также в сообщении. - Предполагается обсуждение актуальных вопросов двустороннего торгово-экономического сотрудничества в энергетической, промышленной, транспортной, культурно-гуманитарной сфере и других областях".

25 марта Греция планирует провести военный парад в честь 200-летия начала национально-освободительной революции против длившегося в течение четырех веков ига Османской Империи. В этой почти десятилетней борьбе грекам помогли Россия, Франция и Великобритания. Ключевую роль в обретении греками независимости сыграла победа России над Турцией в войне 1828-1829 годов, когда основная часть турецкой армии ушла из Греции и была разгромлена русскими войсками в Восточной Анатолии и Болгарии. В 1829 году Греция получила автономию, а в 1830 году - полную независимость.