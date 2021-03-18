Путин предложил Байдену продолжить дискуссии в онлайн-формате

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин предложил американскому коллеге Джо Байдену продолжить дискуссии, но при условии, что они пройдут "фактически в прямом эфире".

Российский лидер напомнил, что в прошлый раз инициатива телефонного разговора исходила от Байдена.

"Я хочу предложить президенту Байдену продолжить наши дискуссии, но при условии, что мы это сделаем фактически в прямом эфире, что называется, онлайн. Но без всяких задержек, а прямо в открытой, прямой дискуссии", - сказал Путин в четверг в эфире телеканала "Россия-24".

"Я бы не откладывал это в долгий ящик, я на выходных хочу съездить в тайгу, немножко там отдохнуть, а так можно было бы или завтра, или, скажем, в понедельник", - добавил президент РФ. "Пожалуйста, мы готовы в любое время, удобное для американской стороны время, я вот прямо сейчас дам соответствующее поручение министерству иностранных дел", - сообщил российский лидер.

"Мы могли бы поговорить и о двусторонних отношениях, и о стратегической стабильности, и о решении региональных конфликтов - их много, перечислять не буду, - и о других проблемах, с которыми сталкивается сегодня человечество", - сказал Путин. Он добавил, что темой беседы могла бы стать и борьба с пандемией коронавируса. "Известно, ситуация в Соединенных Штатах непростая, они далеки еще от решения этих вопросов. У нас движение более уверенное вперед, нам есть о чем поговорить, чем поделиться", - полагает президент РФ.

Он подчеркнул, что разговор с Байденом может состояться "при условии, если это будет прямой, честный разговор, по сути, в прямом эфире".

Отношение к заявлениям Байдена

Глава российского государства напомнил о своем отношении к заявлениям президента США Джо Байдена в его адрес.

"Когда мы кого-то изучаем или думаем, что изучаем, у нас складывается впечатление, что мы смотрим на объект нашего изучения через лупу или как минимум через прозрачное стекло. На самом деле, мы, как правило, смотримся в зеркало", - заметил он.

"Чтобы нам не пикироваться заочно, мы должны продолжать отношения", - подчеркнул президент России в ответ на вопрос, готов ли он продолжать работать с Байденом после его заявлений.