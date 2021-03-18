Хинштейн сообщил, что пойдет на выборы в Госдуму

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Глава комитета Госдумы по информполитике, заместитель секретаря генсовета партии "Единая Россия" Александр Хинштейн сообщил, что будет баллотироваться в новый созыв Госдумы по избирательному округу 158 (Самарская область).

"Да, конечно", - сказал он журналистам, отвечая на соответствующий вопрос. Парламентарий добавил, что пока не регистрировался на праймериз единороссов. "До конца апреля еще есть время", - отметил он.

В беседе с корреспондентом ТАСС Хинштейн уточнил, что будет выдвигаться по тому же избирательному округу. "Не вижу оснований менять избирательный округ", - подчеркнул депутат.

Хинштейн был депутатом нижней палаты IV, V и VI созывов. В сентябре 2018 года он был избран депутатом VII созыва по 158-му одномандатному округу от Самарской области. С 22 января 2020 года парламентарий занимает должность председателя думского комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи.

Выборы депутатов Госдумы восьмого созыва пройдут 19 сентября этого года.