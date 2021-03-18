Лавров на встрече с председателем ПАСЕ подтвердил готовность к диалогу в СЕ

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во вторник в ходе встречи с председателем Парламентской ассамблеи Совета Европы (СЕ) Хендриком Дамсом подтвердил готовность России к честному диалогу. Об этом говорится в распространенном в четверг сообщении МИД РФ.

"До собеседника доведены российские оценки тревожного состояния дел в Совете Европы, особенно в его Парламентской ассамблее, - говорится в сообщении. - Подтверждена открытость к конструктивному, равноправному, свободному от логики двойных стандартов диалогу - с целью восстановления роли Совета Европы в качестве ключевого инструмента укрепления единства европейских народов в соответствии со статьей 1 его Устава".

"Отмечена важность адаптации мониторинговых механизмов ПАСЕ к современным условиям", - добавили в министерстве.

В дипведомстве также указали, что в ходе встречи были изложены российские подходы к актуальным региональным вопросам, стоящим на повестке дня ПАСЕ. "Акцентирована проблема водной блокады Крыма как гуманитарного преступления и коллективного наказания населения полуострова, подчеркнута необходимость активизации усилий по обеспечению прав национальных меньшинств, включая получение образования на родном языке, свободный доступ к информации, решение проблемы негражданства", - подчеркнули в МИД РФ.

На встрече, как проинформировали в министерстве, было указано на "возможности СЕ как площадки для наращивания сотрудничества в борьбе с пандемией и в целом в области здравоохранения".