Эксперт: Байден вряд ли согласится на дебаты с Путиным, не желая идти на чужие условия

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Президент США Джо Байден скорее всего откажется от предложенного ему российским коллегой Владимиром Путиным открытого разговора в прямом эфире, поскольку американцы предпочитают навязывать другим свои условия, а не следовать чужим. Такое мнение в разговоре с ТАСС в четверг выразил заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ, эксперт международного дискуссионного клуба "Валдай" Дмитрий Суслов.

"Отказ Байдена от дебатов с Путиным неизбежен, поскольку он просто не пойдет на условия Путина, потому что тем самым он как бы преклонится перед российским лидером, - сказал Суслов. - Соединенные Штаты привыкли, что они выставляют всем условия, а здесь предлагается пойти на условия Путина, которого Байден только что оскорбил, и принять его вызов. Фактически устроить эти президентские дебаты в прямом эфире".

Аналитик обратил внимание на то, что практически неминуемый отказ американского президента от разговора будет означать его поражение и покажет, что "ему просто нечего сказать". А Россия таким образом покажет себя как великая держава, которая не уклоняется от диалога, чувствуя свою ответственность за глобальную стабильность, которая во многом зависит от взаимодействия Москвы и Вашингтона.

"И поскольку Путин предложил разговор, а Байден от него откажется, то вывод напрашивается сам собой, что правда в данном случае за Россией, а не за Соединенными Штатами. Путин сделал такой беспроигрышный шаг, поставив Байден в крайне невыгодное положение", - продолжил эксперт.

Как констатировал аналитик, американский президент не станет участвовать в дебатах еще и потому, что понимает, что ему нечем переиграть российского лидера. "Путин дал понять, что готов к разговору в любой момент, что он знаком с тематикой и двусторонних отношений Россия - США, и международной безопасности. Байден, очевидно, к этим дебатам не готов, - добавил специалист. - И даже если гипотетически предположить, что такие дебаты состоятся, однозначно Байден выйдет из них проигравшим".

Говорить больше не о чем

Собеседник агентства выразил мнение, что отныне российско-американский диалог будет сведен к минимуму и стороны станут прибегать к прямым контактам только тогда, когда это будет совсем необходимо. "Россия впредь не будет проявлять инициативу в поиске позитивного сотрудничества с Соединенными Штатами в двустороннем формате, если это не является необходимым с точки зрения российских интересов. Парадигма поиска позитивной повестки дня закончилась. Причем закончилась окончательно на сегодняшний день с Соединенными Штатами, - продолжил специалист. - Произойдет дальнейшая минимизация двустороннего общения и его усыхание до совершенно необходимых аспектов".

В нынешних условиях ожидать, что в период президентства Байдена состоится полноформатный двусторонний саммит Россия - США не приходится, резюмировал Суслов.

Путин ранее предложил Байдену провести открытый диалог в прямом эфире уже в пятницу или понедельник. Соответствующее поручение российский лидер готов дать МИД уже "прямо сейчас".

Байден в среду в интервью телекомпании ABC заявил, что российское руководство должно будет "заплатить цену" в связи с приписываемыми Москве попытками вмешательства в американские выборы. Кроме того, глава Белого дома ответил утвердительно на вопрос, считает ли он Путина "убийцей" (killer).