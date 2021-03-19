Полянский: вопрос о высказываниях Байдена на его встрече с членами СБ ООН не поднимался

ООН, 19 марта. /ТАСС/. Члены Совета Безопасности ООН на встрече с президентом США Джо Байденом в видеоформате не поднимали вопрос о высказываниях американского лидера в адрес российского президента Владимира Путина. Об этом сообщил ТАСС в пятницу первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский.

"Ситуация с недавним высказыванием Байдена в адрес президента РФ Владимира Путина никем не поднималась на встрече", - сказал он.

Пресс-служба Белого дома сообщила, что Байден в четверг провел встречу в режиме видеоконференции с постоянными представителями при ООН стран, входящих в Совет Безопасности всемирной организации. Американский лидер, в частности, "отметил необходимость действий СБ ООН в связи с широким кругом региональных кризисов, в том числе в Бирме (в Мьянме - прим. ТАСС), Эфиопии, Ливии, Сирии и Йемене".

Встреча Байдена с членами Совета Безопасности прошла на следующий день после его резких высказываний в адрес Путина. Россию на ней представляла заместитель постпреда Анна Евстигнеева.