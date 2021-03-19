Путин обсудил с Совбезом борьбу с оргпреступностью

"Мы сегодня обсудим вопросы, связанные с организацией борьбы с организованной преступностью, поговорим об отдельных аспектах, чувствительных аспектах этого направления деятельности", - сказал глава государства в пятницу, открывая совещание в режиме видеоконференции. Путин отметил, что с докладами выступят министр внутренних дел Владимир Колокольцев и директор ФСБ Александр Бортников.

В совещании приняли участие премьер-министр Михаил Мишустин, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев, руководитель администрации президента Антон Вайно, секретарь СБ Николай Патрушев, глава МИД Сергей Лавров, министр обороны Сергей Шойгу, директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин, специальный представитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.

3 марта на расширенном заседании коллегии МВД Колокольцев сообщал, что сотрудники полиции задержали в 2020 году в России около 10 тыс. лидеров и участников организованных преступных групп. По его словам, за прошлый год доказана причастность криминальных структур к совершению почти 18 тыс. противоправных посягательств, выявлено 322 факта создания преступного сообщества или участия в нем.