Лавров: нежелание Запада наладить равноправные отношения влияет на борьбу с пандемией

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Ситуация в мире осложняется еще больше из-за неготовности западных партнеров наладить равноправное сотрудничество с остальными международными игроками, что сказывается и на борьбе с коронавирусом. Об этом заявил в пятницу министр иностранных дел России Сергей Лавров на ежегодном заседании Попечительского совета Фонда поддержки публичной дипломатии имени А. М. Горчакова.

По словам министра, ситуация в мире становится все более сложной. "К многочисленным угрозам, с которыми мы сталкиваемся последние годы - неурегулированными конфликтами, ситуации в сфере стратегической стабильности, где утрачивается международно-правовая база, добавился новый опасный глобальный вызов. Это пандемия коронавируса, которая негативно повлияла и на мировую экономику, и на мировую политику. И так или иначе затронула все без исключения страны", - сказал он.

"Но ситуация становится еще более сложной из-за неготовности наших коллег на Западе во главе с США наладить равноправное сотрудничество с остальными международными игроками во имя эффективного решения общих проблем. Это сказывается и на ситуации вокруг борьбы с коронавирусом", - подчеркнул Лавров.

Как указал министр, западные коллеги для сохранения своих геополитических позиций активно используют широкий набор абсолютно нелегитимных инструментов от силового давления до односторонних санкций. "И особое беспокойство вызывает их упорное стремление подорвать сформированную по итогам Второй мировой войны ооноцентричную архитектуру и подменить ее так называемым порядком, основанным на правилах. В обосновании конфронтационных подходов, подрывающих общепризнанные универсальные международные правовые нормы и форматы, все шире используется изобретение различных небылиц, выдвижение обвинений, доказательства которых предоставлять высокомерно отказываются, да их, судя по всему, и нет", - указал он.

При этом, продолжил глава МИД, в ход идут всевозможные фейки. "Причем наряду с фейковыми новостями, которыми заполнены СМИ и соцсети, в арсенале ряда западных лидеров появился новый феномен - фейковая, а порой и фриковая дипломатия, - отметил Лавров. - Любые альтернативные точки зрения жестко отвергаются, причем не только на международной арене, но и у себя дома, внутри самих западных стран. Реальная, осмысленная политика подменяется угрозами привлечения к ответу всех несогласных, как во внешних, так и во внутренних делах".

В этой связи Лавров обратил внимание на то, что в ряде стран - членов ЕС и НАТО, а также на Украине бесцеремонно закрывают независимые СМИ, а ведущие западные столицы "приветствуют и поощряют эти грубейшие нарушения имеющихся решений ООН, ОБСЕ и Совета Европы о свободе доступа к информации".

Приглашения к диалогу

Глава МИД РФ также отметил, что многочисленные приглашения России в адрес Запада к предметному и взаимоуважительному диалогу для поиска справедливого баланса интересов игнорируются.

"Наши многочисленные приглашения к предметному, взаимоуважительному, профессиональному диалогу с конкретными фактами в руках для рассмотрения обоюдных озабоченностей в целях поиска справедливого баланса интересов и компромиссов попросту игнорируются", - сказал Лавров.

Министр отметил и продолжающиеся грубые попытки приватизировать секретариаты международных организаций, узурпировать право определять содержание многосторонности. Как следствие, продолжил Лавров, утрачивается элементарная культура диалога и даже, как показывают последние события, культура изложения мыслей. "Четкие оценки ситуации, которая сейчас сложилась, были изложены вчера в выступлениях президента [России Владимира] Путина на встрече с общественностью Крыма и затем на митинге в Лужниках. Мы подчеркнули, что будем готовы к взаимодействию только в тех областях, которые нам интересны, и только на условиях, которые нам выгодны. Так что ситуация на самом деле непростая, но мы готовы к такому развитию событий", - подчеркнул министр.

Глава МИД РФ подчеркнул, что в этих условиях объективно возрастает роль контактов на международном уровне по линии гражданских обществ, научных, экспертных, политологических кругов. Министр отметил, что значительный вклад в эту работу вносит фонд имени А. М. Горчакова. "Он более 10 лет выступает в качестве одного из флагманов российской общественной дипломатии. Хотел бы с удовлетворением отметить, что, несмотря на эпидемиологические ограничения, фонд благодаря активному задействованию современных технологий смог не только сохранить, но и нарастить свою активность, расширить географию и аудиторию участников", - добавил Лавров.

Он отметил роль фонда в борьбе с попытками фальсификации истории, искажения правды о Великой отечественной и Второй мировой войнах, прославления нацистских преступников и их приспешников.