Захарова: Россия пересматривает подход к Twitter в ответ на изменение политики соцсети

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Россия намерена пересмотреть свой подход к Twitter в связи с теми изменениями, которые анонсировала соцсеть. Об этом заявила в пятницу на своей странице в Facebook официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"А мы тоже хотим, чтобы наша политика оставалась актуальной с учетом постоянно меняющегося характера политического дискурса в Twitter, поэтому мы пересматриваем наш подход к Twitter", - написала она, комментируя заявление соцсети.

Ранее Twitter сообщил, что планирует внести изменения в подходе к мировым лидерам, чтобы решить, как поступать с политиками, нарушающими правила соцсети. Руководство сервиса микроблогов объяснило это желанием сохранить политику Twitter актуальной с учетом постоянно меняющегося характера политического дискурса в соцсети.