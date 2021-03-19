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Захарова: Россия пересматривает подход к Twitter в ответ на изменение политики соцсети

Ранее Twitter сообщил, что планирует внести изменения в подходе к мировым лидерам, чтобы решить, как поступать с политиками, нарушающими правила соцсети

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Россия намерена пересмотреть свой подход к Twitter в связи с теми изменениями, которые анонсировала соцсеть. Об этом заявила в пятницу на своей странице в Facebook официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"А мы тоже хотим, чтобы наша политика оставалась актуальной с учетом постоянно меняющегося характера политического дискурса в Twitter, поэтому мы пересматриваем наш подход к Twitter", - написала она, комментируя заявление соцсети.

Ранее Twitter сообщил, что планирует внести изменения в подходе к мировым лидерам, чтобы решить, как поступать с политиками, нарушающими правила соцсети. Руководство сервиса микроблогов объяснило это желанием сохранить политику Twitter актуальной с учетом постоянно меняющегося характера политического дискурса в соцсети.

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РоссияЗахарова, Мария Владимировна
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