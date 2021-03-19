Песков: предложение Путина Байдену предполагает открытый диалог, а не дебаты

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Между президентами РФ и США - Владимиром Путиным и Джо Байденом - не может быть никаких дебатов, предложение российского лидера предполагает открытый диалог. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"Естественно, между двумя президентами не может быть дебатов. Он [Путин] предложил просто продолжить диалог глав двух государств", - пояснил представитель Кремля.

Он уточнил, что Путин поднял вопрос о том, чтобы разговор состоялся практически в прямом эфире. "Потому что были сделаны определенные заявления со стороны господина Байдена, заявления достаточно беспрецедентные, и, дабы не позволить этим заявлениям окончательно нанести вред и без того находящимся в плачевном состоянии двусторонним российско-американским отношениям, президент Путин предложил обсудить эту ситуацию, но сделать это в открытую", - разъяснил пресс-секретарь.

При этом он подчеркнул, что, по мнению российского лидера, "это будет интересно народам двух стран, и американцам, и россиянам". "Поскольку сами слова Байдена были достаточно беспрецедентными, то здесь нельзя исключать и беспрецедентных форматов общения", - уверен Песков.

Разговор по закрытой видеосвязи

Отвечая на вопрос, с помощью какой платформы можно провести разговор лидеров, представитель Кремля удивился: "Что значит, на какой площадке?" "Существует видеосвязь, видеоконференции. Сейчас, собственно, большая часть жизни во всех странах осуществляется посредством этих самых видеоконференций", - заметил Песков.

Он напомнил, что для этого созданы как открытые, так и закрытые платформы. "Слава богу, технология коммуникаций между руководством США и России позволяет осуществлять видеосвязь в закрытом формате", - указал пресс-секретарь президента России. Он подчеркнул, что сам разговор лидеров при этом планируется сделать публичным.

Реакция США

Белый дом пока не принял предложение об организации в прямом эфире диалога президентов России и США. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявляла, что Байден в пятницу совершит рабочую поездку в штат Джорджия, и потому его график едва ли позволит организовать в этот день подобный диалог с Путиным.

Отвечая на вопрос, как в Кремле расценивают эти заявления, Песков заметил: "Информативно". "Это означает, что сегодня [разговор] не может состояться. Но поскольку президент Путин сказал, что или в пятницу, или в понедельник, поскольку в субботу и воскресенье Путин тоже будет не совсем в удобных условиях для организации общения с президентом США, еще остается вариант с понедельником. Или остается еще вариант - в любое удобное время для президента США", - напомнил представитель Кремля.

Отсутствие внятного ответа со стороны Соединенных Штатов на предложенный Путиным открытый диалог в Кремле расценят как отказ. "Сделан запрос, на него или есть ответ, или нет ответа. Отсутствие ответа - это в целом отказ от такого общения", - сказал он.

Представитель Кремля также напомнил, что первый контакт Путина с Байденом после вступления того в должность президента США состоялся именно по инициативе американской стороны. "Вот сейчас российская сторона в свете инициативы президента Путина проявляет сама инициативу и по дипканалам эту инициативу передает. И будет ожидать ответа", - указал Песков.

Байден в среду в интервью телекомпании ABC заявил, что российское руководство должно будет "заплатить цену" в связи с приписываемыми Москве попытками вмешательства в американские выборы. Кроме того, глава Белого дома ответил утвердительно на вопрос, считает ли он Путина "убийцей". Российский лидер после этого предложил президенту США провести открытый диалог в прямом эфире уже в пятницу или в предстоящий понедельник. Путин сказал, что готов дать МИД соответствующее поручение "прямо сейчас".