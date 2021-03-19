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Кремль поддерживает слова Кадырова о праве граждан обращаться к президенту

В конкретном вопросе, касающемся публикации "Новой газеты", все же следует задействовать юридические и правовые средства, добавил пресс-секретарь главы государства
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков Михаил Метцель/ТАСС
Описание
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© Михаил Метцель/ТАСС

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Кремль полностью поддерживает слова главы Чечни Рамзана Кадырова в том, что любой гражданин РФ имеет право обращаться к президенту страны, но в конкретном вопросе, касающемся публикации "Новой газеты", все же следует задействовать юридические и правовые средства. Об этом заявил журналистам в пятницу пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Глава региона настаивает на праве обращаться к президенту любого гражданина РФ, и в этом убеждении мы полностью его поддерживаем", - сказал Песков, комментируя сделанную Кадыровым в четверг в его Telegram-канале запись, в которой глава республики возмутился тем фактом, что представитель Кремля ранее посоветовал правоохранителям республики обратиться с претензией о публикации в газете про "казни" в Чечне в суд, а не к президенту.

При этом Песков напомнил, что администрация президента является организатором, например, ежегодной прямой линии российского лидера, когда миллионы граждан страны из всех регионов обращаются к Владимиру Путину.

Песков также подчеркнул, что в сообщении Кадырова речь идет о конкретном вопросе - публикации в "Новой газете". "Вопрос это очень серьезный и, безусловно, при наличии желания оспаривать ту или иную информацию у нас законом предусмотрен весь необходимый арсенал средств юридических и правовых", - напомнил пресс-секретарь главы государства.

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Путин, Владимир ВладимировичКадыров, Рамзан АхматовичРоссияПесков, Дмитрий СергеевичЧечня
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