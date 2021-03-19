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Крашенинников подал документы на участие в праймериз "Единой России"

Документы будут приниматься до 29 апреля, сообщил секретарь регионального отделения партии Виктор Шептий

ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 марта. /ТАСС/. Председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников подал в Екатеринбурге документы на участие в предварительном голосовании "Единой России" по отбору кандидатов на выборы в новый созыв Госдумы. Об этом сообщил журналистам секретарь регионального отделения партии Виктор Шептий.

"Павел Крашенинников первым по кандидатам в Госдуму сдал заявление. Документы будут приниматься до 29 апреля", - сказал Шептий.

Крашенинников избран в Госдуму седьмого созыва по списку "Единой России" (первый номер региональной группы № 9, Свердловская область).

Ранее председатель федерального оргкомитета по проведению праймериз сенатор Александр Карелин сообщил, что "Единая Россия" к 1 июня должна подвести итоги праймериз по отбору кандидатов партии на выборы в Госдуму восьмого созыва в сентябре. Он напомнил, что в онлайн-формате, который в этом году будет основным для проведения предварительного голосования, праймериз пройдут с 24 по 30 мая. Выдвижение кандидатов на предварительное голосование "Единой России" начинается 15 марта и продлится до 29 апреля.

Агитационный период для участников - с момента их регистрации и до 23 мая. Регистрация избирателей, желающих принять участие в голосовании, пройдет с 19 апреля по 28 мая.

Теги
РоссияКрашенинников, Павел Владимирович
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