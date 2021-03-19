Представитель РФ на сессии СПЧ ООН назвал варварской блокаду Крыма властями Украины

ЖЕНЕВА, 19 марта. /ТАСС/. Западные покровители Киева попустительствуют украинским властям, которые ввели варварскую водную, транспортную и энергетическую блокаду Крыма. Об этом заявил в пятницу на 46-й сессии Совета ООН по правам человека (СПЧ) заместитель председателя Совета министров Республики Крым - постпред республики при президенте России Георгий Мурадов.

На протяжении семи лет "Украина и группировка западных стран вопреки международным обязательствам ведут античеловеческую политику наказания крымчан за то, что они сохранили свой язык, культуру и самобытность", сказал он. "Западные покровители Киева попустительствуют действиям украинских властей, которые ввели варварскую водную, энергетическую, транспортную, продовольственную и гуманитарную блокаду Крыма", - подчеркнул Мурадов, добавив, что "они помогают Киеву меньшинством голосов проводить в Генассамблее ООН лживые антикрымские резолюции".

Провозглашение независимости Республики Крым, ее признание и последующее вхождение в состав России "является законной формой реализации права народов Крыма на самоопределение в ситуации, когда на Украине произошел насильственный государственный переворот", напомнил представитель делегации РФ. "Самоопределение стало единственно возможным способом защиты народов Крыма от этнических чисток и репрессий перед лицом разгула национал-радикалов на Украине", - констатировал он.

Совет ООН по правам человека на своей 46-й сессии (с 22 февраля по 23 марта) обсуждает актуальные правозащитные проблемы современности, включая соблюдение религиозных свобод, прав детей и инвалидов. Россия участвует в сессии после трехлетнего перерыва, она была избрана в совет в октябре 2020 года на трехлетний период, начавшийся 1 января 2021 года.

После государственного переворота на Украине в феврале 2014 года власти Крыма и Севастополя приняли решение провести референдум по вопросу воссоединения с Россией. В волеизъявлении, которое состоялось 16 марта того же года, приняли участие более 80% имеющих право голоса. За воссоединение с РФ высказались 96,7% и 95,6% жителей Крыма и Севастополя соответственно. 18 марта президент России подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав РФ, а 21 марта документ был ратифицирован Федеральным собранием. Несмотря на убедительные итоги референдума, Киев отказался признавать Крым частью России.