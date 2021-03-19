Комитет Думы по международным делам проведет круглый стол, посвященный отношениям с ЕС

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Комитет Госдумы по международным делам 22 марта проведет круглый стол "Россия - Европа: реалии и перспективы" с участием депутатов и сенаторов, представителей МИД и ведущих экспертов. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба комитета.

"В заседании приглашены принять участие депутаты и сенаторы, представители МИД России, ведущие ученые и эксперты на европейском направлении", - говорится в сообщении.

Как в свою очередь отметил председатель комитета Леонид Слуцкий, планируется "обсудить проблемы в отношениях как с европейскими институтами, так и отдельными странами континента, а также возможные пути нормализации и, по сути, выхода из тупика во взаимодействии с коллективным Западом".

"Россия не заинтересована в окончательной деградации и прекращения диалога с Европой и ее основными организациями, однако мы вынуждены зачастую отвечать на провокационные вбросы и политику сдерживания", - добавил Слуцкий.