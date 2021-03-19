Посольство РФ в Болгарии потребовало прекратить до суда спекуляции по делу о шпионаже

СОФИЯ, 19 марта. /ТАСС/. Посольство России в Болгарии настаивает на прекращении до решения суда спекуляций о его причастности к делу о шпионаже, в рамках расследования которого ранее были задержаны шесть человек. Об этом говорится в заявлении с официальной позицией российского дипломатического представительства, переданном ТАСС.

"В условиях осложнения международной обстановки очевидны "неустанные" попытки вбить клин в российско-болгарский диалог и в очередной раз демонизировать нашу страну. Как следует из заявлений в ходе сегодняшнего брифинга Прокуратуры РБ [Республики Болгария], расследование в отношении задержанных 18 марта лиц, обвиняемых в шпионаже в пользу иностранного государства, еще не завершено. Рассчитываем, что до решения суда по данному делу спекуляции о якобы причастности России к разведывательной деятельности против интересов Болгарии будут прекращены", - говорится в заявлении.

Посольство России выражает уверенность, что "судебное разбирательство будет вестись на деполитизированной, беспристрастной и объективной основе в строгом соответствии с нормами болгарского и международного законодательства".

Ранее в пятницу болгарская прокуратура сообщила о том, что шесть сотрудников Министерства обороны Болгарии и военной разведки задержаны по подозрению в шпионаже в пользу РФ.

На брифинге были представлены аудиозаписи и видеоматериалы, полученные с использованием специальных средств. По утверждению прокуратуры, они являются доказательством противоправных действий задержанных. Главный прокурор Иван Гешев отметил, что преступная группа была раскрыта при помощи спецслужб стран Евросоюза и США.

Согласно болгарским законам, задержанным грозит тюремное заключение сроком от 20 лет до пожизненного.