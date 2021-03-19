Премьер Белоруссии с послом России обсудили вопросы двустороннего сотрудничества

МИНСК, 19 марта. /ТАСС/. Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко и посол России в Белоруссии Дмитрий Мезенцев обсудили широкий спектр белорусско-российских отношений, вопросы углубления сотрудничества. Об этом сообщила в пятницу пресс-секретарь главы белорусского правительства Александра Исаева.

"Премьер-министр Беларуси Роман Головченко обсудил с чрезвычайным и полномочным послом России в Беларуси Дмитрием Мезенцевым вопросы двустороннего сотрудничества в политической, торгово-экономической и гуманитарной сферах, а также взаимодействие в рамках Союзного государства", - написала пресс-секретарь в Facebook.

Исаева добавила, что во время встречи с Дмитрием Мезенцевым премьер-министр Белоруссии отметил, что "совместная работа правительств двух стран по углублению сотрудничества в рамках Союзного государства будет способствовать взаимному экономическому росту".