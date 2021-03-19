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Путин освободил Дмитрия Мезенцева от должности посла в Белоруссии

Дмитрий Мезенцев Валерий Шарифулин/ТАСС
Описание
Дмитрий Мезенцев
© Валерий Шарифулин/ТАСС

Путин освободил Дмитрия Мезенцева от должности посла в Белоруссии - указ.

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Теги
Путин, Владимир ВладимировичБелоруссияРоссия
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