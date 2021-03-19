Путин освободил Дмитрия Мезенцева от должности посла в Белоруссии
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Путин освободил Дмитрия Мезенцева от должности посла в Белоруссии
Описание
Дмитрий Мезенцев
© Валерий Шарифулин/ТАСС
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Путин освободил Дмитрия Мезенцева от должности посла в Белоруссии - указ.
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