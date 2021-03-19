В МИД РФ рассказали о задачах Мезенцева на посту госсекретаря Союзного государства

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Экс-посол РФ в Минске, назначенный на должность государственного секретаря Союзного государства, Дмитрий Мезенцев на новом посту обеспечит углубление братских отношений России и Белоруссии. Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД России Марии Захаровой.

"Убеждены, что в качестве руководителя союзного органа Дмитрий Федорович Мезенцев обеспечит преемственность работы на ответственном посту государственного секретаря и продолжит курс на углубление братских российско-белорусских отношений, который он эффективно осуществлял в должности главы российского дипломатического представительства в Минске. Желаем ему всяческих успехов в этой деятельности в интересах России и Белоруссии и на благо народов наших стран", - отметила дипломат.

Она также отметила, что в Москве глубоко признательны Григорию Рапоте, занимавшему этот пост почти 10 лет, "за значительный вклад в развитие российско-белорусского государственного объединения и укрепление всестороннего сотрудничества между двумя странами". "Благодаря его инициативной позиции стала возможной реализация значимых союзных программ в различных областях", - добавила Захарова.

Ранее постановлением Высшего государственного совета Союзного государства Мезенцев был назначен на пост государственного секретаря Союзного государства. Этим же постановлением Рапота был освобожден от обязанностей госсекретаря в связи с истечением срока пребывания в должности.