Посол РФ сообщил, что американцы в письмах извинялись за необдуманные заявления Вашингтона

ВАШИНГТОН, 20 марта. /ТАСС/. Посол России Анатолий Антонов в пятницу поблагодарил граждан США, направивших в посольство письма в поддержку дружественных отношений между странами. По его словам, американцы в них приносили извинения за необдуманные заявления, озвученные в последнее время из Вашингтона в адрес Москвы.

"Хотел бы выразить чувство глубочайшей признательности гражданам США, направившим в адрес посольства письма в поддержку развития дружественных отношений между Россией и США. Многие выражали несогласие и приносили извинения за необдуманные заявления, озвученные в последнее время из Вашингтона в адрес Российской Федерации", - говорится в заявлении главы российской дипмиссии, размещенном на странице посольства в Facebook.