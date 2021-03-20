{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Посол РФ сообщил, что американцы в письмах извинялись за необдуманные заявления Вашингтона

ВАШИНГТОН, 20 марта. /ТАСС/. Посол России Анатолий Антонов в пятницу поблагодарил граждан США, направивших в посольство письма в поддержку дружественных отношений между странами. По его словам, американцы в них приносили извинения за необдуманные заявления, озвученные в последнее время из Вашингтона в адрес Москвы.

"Хотел бы выразить чувство глубочайшей признательности гражданам США, направившим в адрес посольства письма в поддержку развития дружественных отношений между Россией и США. Многие выражали несогласие и приносили извинения за необдуманные заявления, озвученные в последнее время из Вашингтона в адрес Российской Федерации", - говорится в заявлении главы российской дипмиссии, размещенном на странице посольства в Facebook.

 

Теги
СШАРоссия
Постпред РФ советует Западу смириться с Крымом и встроиться в развитие бизнеса в регионе
Постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич подчеркнул, что политические оценки западных партнеров по теме воссоединения Крыма с РФ ни на что повлиять не могут
Читать полностью