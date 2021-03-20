Аксенов: Киев вводит "максимальные санкции" против крымчан, подражая Западу

В пятницу президент Украины Владимир Зеленский в обращении, опубликованном в его Telegram-канале, заявил, что санкции, введенные по решению Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) в отношении 27 граждан, предполагают блокировку их активов и имущества, а также лишение всех государственных наград. В их числе глава Крыма Сергей Аксенов, председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов, заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская, а также другие российские и бывшие украинские политики.

"СМИ сообщают об очередных "максимальных санкциях", которые вводятся Украиной против меня и моих коллег. Таким образом официальный Киев <…> пытается подражать своим западным хозяевам", - уверен Аксенов.

При этом, подчеркнул он, "никакая пропаганда, никакие западные покровители не спасут" украинские власти, когда "народ Украины <…> даст надлежащую оценку действиям этих персонажей".

После госпереворота на Украине в феврале 2014 года власти Крыма и Севастополя провели референдум по вопросу воссоединения с Россией. В нем приняли участие более 80% имевших право голоса, за воссоединение с Россией проголосовали 96,7% и 95,6% соответственно. 18 марта 2014 года президент России Владимир Путин подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав РФ, а 21 марта его ратифицировало Федеральное Собрание. Несмотря на убедительные итоги референдума, Киев отказался признавать Крым частью России.