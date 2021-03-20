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Аксенов: Киев вводит "максимальные санкции" против крымчан, подражая Западу

Глава Крыма при этом заявил, что "никакая пропаганда, никакие западные покровители не спасут" украинские власти, когда "народ Украины даст надлежащую оценку действиям этих персонажей"
Глава Крыма Сергей Аксенов Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС
Описание
Глава Крыма Сергей Аксенов
© Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 марта. /ТАСС/. Украинские власти вводят очередные "максимальные санкции" против крымчан, подражая Западу, написал в субботу во "ВКонтакте" глава Крыма Сергей Аксенов.

В пятницу президент Украины Владимир Зеленский в обращении, опубликованном в его Telegram-канале, заявил, что санкции, введенные по решению Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) в отношении 27 граждан, предполагают блокировку их активов и имущества, а также лишение всех государственных наград. В их числе глава Крыма Сергей Аксенов, председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов, заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская, а также другие российские и бывшие украинские политики.

"СМИ сообщают об очередных "максимальных санкциях", которые вводятся Украиной против меня и моих коллег. Таким образом официальный Киев <…> пытается подражать своим западным хозяевам", - уверен Аксенов.

При этом, подчеркнул он, "никакая пропаганда, никакие западные покровители не спасут" украинские власти, когда "народ Украины <…> даст надлежащую оценку действиям этих персонажей".

После госпереворота на Украине в феврале 2014 года власти Крыма и Севастополя провели референдум по вопросу воссоединения с Россией. В нем приняли участие более 80% имевших право голоса, за воссоединение с Россией проголосовали 96,7% и 95,6% соответственно. 18 марта 2014 года президент России Владимир Путин подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав РФ, а 21 марта его ратифицировало Федеральное Собрание. Несмотря на убедительные итоги референдума, Киев отказался признавать Крым частью России.

Теги
УкраинаРоссияАксенов, Сергей ВалерьевичКрым
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