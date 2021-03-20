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Кризис на Украине
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Козак предложил коллегам по "нормандской четверке" изменить принцип организации заседаний

Как сообщил источник в российской делегации, замглавы администрации президента РФ направил соответствующее письмо коллегам в Берлин, Киев и Париж
Заместитель руководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак Михаил Терещенко/ТАСС
Описание
Заместитель руководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак
© Михаил Терещенко/ТАСС

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак, представляющий Россию на переговорах "нормандской четверки" (Германия, Россия, Украина, Франция), предложил коллегам по формату изменить принцип организации заседаний. Как сообщил корреспонденту ТАСС источник в российской делегации, он направил соответствующее письмо коллегам в Берлин, Киев и Париж.

По словам источника, в письме также указывается, что на последней видеоконференции политических советников глав "нормандской четверки" Киев так и не представил письменных предложений по франко-германскому проекту "Ключевых кластеров по реализации минских соглашений" и по российским предложениям к этому проекту. В связи с этим Козак призвал коллег зафиксировать обязательство Украины представить всем участникам формата свою письменную позицию не позднее 19 марта.

Теги
Козак, Дмитрий НиколаевичРоссияКризис на Украине
Кризис на Украине
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