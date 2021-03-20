На встрече советников "четверки" Киев отказался в полной мере соблюдать прекращение огня

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Киев на последней видеоконференции политических советников глав "нормандской четверки" (Германия, Россия, Украина, Франция) отказался в полной мере соблюдать режим прекращения огня в Донбассе. Как сообщил корреспонденту ТАСС источник в российской делегации, об этом говорится в письме, которое замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак направил коллегам по "нормандскому формату" по итогам заседания.

В письме, по данным источника, подчеркнуто намерение Германии, России и Франции приложить все усилия для того, чтобы режим прекращения огня в Донбассе был устойчивым и всеобъемлющим, в полном соответствии с пунктами, согласованными 22 июля 2020 года в контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины. В частности, в них содержится пункт о том, что ответный огонь в случае наступательных действий допускается только при наличии приказа руководства вооруженными силами сторон конфликта и только после безуспешной попытки урегулирования через координационные механизмы.

По данным источника, в письме также фиксируется, что Москва, Берлин и Париж "приняли к сведению" отказ Украины от безусловного выполнения обязательств от 22 июля 2020 года.