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Кризис на Украине
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На встрече советников "четверки" Киев отказался в полной мере соблюдать прекращение огня

По данным источника, Москва, Берлин и Париж "приняли к сведению" отказ Украины от безусловного выполнения обязательств от 22 июля 2020 года
Киев AP Photo/Efrem Lukatsky
Описание
Киев
© AP Photo/Efrem Lukatsky

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Киев на последней видеоконференции политических советников глав "нормандской четверки" (Германия, Россия, Украина, Франция) отказался в полной мере соблюдать режим прекращения огня в Донбассе. Как сообщил корреспонденту ТАСС источник в российской делегации, об этом говорится в письме, которое замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак направил коллегам по "нормандскому формату" по итогам заседания.

В письме, по данным источника, подчеркнуто намерение Германии, России и Франции приложить все усилия для того, чтобы режим прекращения огня в Донбассе был устойчивым и всеобъемлющим, в полном соответствии с пунктами, согласованными 22 июля 2020 года в контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины. В частности, в них содержится пункт о том, что ответный огонь в случае наступательных действий допускается только при наличии приказа руководства вооруженными силами сторон конфликта и только после безуспешной попытки урегулирования через координационные механизмы.

По данным источника, в письме также фиксируется, что Москва, Берлин и Париж "приняли к сведению" отказ Украины от безусловного выполнения обязательств от 22 июля 2020 года.

Теги
Козак, Дмитрий НиколаевичУкраинаРоссияКризис на Украине
Кризис на Украине
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Как сообщил источник в российской делегации, замглавы администрации президента РФ направил соответствующее письмо коллегам в Берлин, Киев и Париж
Козак предложил коллегам по "нормандской четверке" изменить принцип организации заседаний
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