Аксенов считает, что западные страны не готовы к правде в диалоге с крымчанами

ТАСС, 20 марта. Отсутствие вопросов к крымчанам у представителей Великобритании и США, принимавших участие во встрече Совбеза ООН по Крыму по "формуле Арриа", говорит о нежелании стран Запада вести открытый и честный диалог с жителями республики. Такое мнение выразил глава Крыма Сергей Аксенов на своей страничке во "ВКонтакте".

Встреча СБ ООН по Крыму по "формуле Арриа" прошла по инициативе России 17 марта с участием представителей народностей полуострова. Тем не менее, не принимая во внимание высказанные крымчанами мнения и оценки, дипломаты из США, Великобритании, Франции и Германии повторили уже неоднократно высказывавшиеся критические заявления в адрес России.

"Некоторые страны предпочитают оставаться в параллельной реальности, где полуостров "оккупирован Россией". Представители США, Великобритании и ряда других стран не задали ни одного вопроса участникам из Крыма. Это в очередной раз доказывает, что правдивые ответы им не нужны, как не нужен открытый и честный диалог", - сообщил глава Крыма.

Однако, как подчеркнул Аксенов, вторая по счету встреча в таком формате, а также возможность быть услышанными на международном уровне приближает Крым к мировому признанию его статуса. "Это уже вторая встреча с участием крымчан. На мой взгляд, возможность быть услышанными на такой серьезной международной площадке - важный шаг на пути к мировому признанию нашего выбора, сделанного в 2014 году", - написал глава республики. Он отметил, что участие десятков стран в дискуссии по Крыму говорит о повышенном интересе мировой общественности к полуострову.