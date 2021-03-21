Посол РФ в США отказался ответить на вопросы журналистов перед вылетом в Москву

НЬЮ-ЙОРК, 21 марта. /ТАСС/. Посол РФ в США Анатолий Антонов в субботу отказался ответить на вопросы журналистов перед вылетом в Москву из нью-йоркского аэропорта имени Джона Кеннеди. Об этом передает ТАСС с места событий.

"Когда я приеду, приезжайте все в Вашингтон. Я для всех обеспечу специальную встречу в посольстве", - сказал он. Дипломат констатировал, что "пока сказать нечего". Далее Антонов прошел в зону предполетного контроля. В российскую столицу он прибывает в воскресенье, 21 марта (утром по московскому времени), прямым рейсом "Аэрофлота".

Ранее в субботу Антонов на служебном автомобиле выехал с территории российского посольства. Он открыл окно машины и помахал рукой собравшимся у дипломатической миссии сотрудникам СМИ. В ответ на вопрос одной из журналисток о том, "как настроение", российский дипломат поднял большой палец вверх. В свете пандемии в автомобиле Антонов был в защитной медицинской маске.

Министерство иностранных дел России в среду объявило, что Антонов приглашен в Москву на консультации, проводимые с целью проанализировать, что делать и куда двигаться в контексте отношений с США. Посольство в собственном распространенном в тот же день комментарии пояснило, что на предстоящих совещаниях с участием Антонова в МИД России и других ведомствах планируется обсудить пути выправления пребывающих в кризисе российско-американских связей.

Объявление о приглашении Антонова на консультации прозвучало после того, как президент США Джо Байден в записанном 16 марта интервью телекомпании ABC заявил, что российское руководство должно будет "заплатить цену" в связи с приписываемыми Москве попытками вмешательства в американские выборы. Кроме того, американский президент ответил утвердительно на вопрос, считает ли он президента России Владимира Путина убийцей. Впоследствии Белый дом и Госдепартамент США выступили с утверждениями, что Вашингтон рассчитывает в том числе на конструктивное сотрудничество с Москвой в сферах, представляющих обоюдный интерес, но не собирается сглаживать противоречия в двусторонних отношениях.

Ответ Путина

Российский президент на онлайн-встрече с представителями общественности Крыма и Севастополя в годовщину воссоединения этих регионов с Россией ответил американскому коллеге пожеланием здоровья, подчеркнув при этом, что говорит "без иронии, без шуток". Он вспомнил известную поговорку "Кто как обзывается, тот так и называется" и подчеркнул, что человеку свойственно видеть в других собственные качества и исходя из этого давать оценку.

Позднее, посетив праздничный концерт в Москве, Путин дал более развернутый ответ. Он предложил Байдену "продолжить дискуссии <...> фактически в прямом эфире, что называется, онлайн" и "без всяких задержек" и пообещал дать соответствующее поручение министерству иностранных дел "прямо сейчас". Российский лидер уточнил, что готов провести разговор в пятницу или понедельник, поскольку на выходных хочет съездить в тайгу "немножко отдохнуть". Отвечая на вопрос, готов ли он продолжать работу с Байденом после его заявлений, президент подчеркнул, что лидеры двух стран "должны продолжать отношения".

Как заявил позднее журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, отсутствие внятного ответа со стороны Соединенных Штатов на предложенный Путиным открытый диалог в Кремле расценят как отказ. При этом, отвечая на вопрос, будет ли Москва пытаться организовать такие контакты в случае отказа со стороны Вашингтона, Песков заявил, что "вряд ли они [попытки] будут продолжаться до бесконечности".