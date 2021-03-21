Антонов заявил, что в Москве предстоит большая работа по российско-американским отношениям

НЬЮ-ЙОРК, 21 марта. /ТАСС/. Посол РФ в США Анатолий Антонов перед вылетом в российскую столицу заявил, что в Москве будет проведена большая работа по анализу российско-американских отношений.

"Предстоит большая работа, необходимо проанализировать то состояние росийско-американских отношений, в котором мы оказались", - сказал он журналистам в нью-йоркском аэропорту.

Россия заинтересована в отношениях США в той мере, насколько в этом заинтересованы сами Соединенные Штаты, заявил Антонов. "Российская сторона всегда подчеркивала, что мы заинтересованы в развитии российско-американских отношений в той же степени, что наши американские коллеги", - сказал он, комментируя перспективы двусторонних отношений.

Посол РФ заявил, что пробудет в Москве столько, сколько понадобится. "Запланировано несколько встреч в Москве в различных ведомствах. Сколько потребуется времени, сейчас сказать трудно. Но исхожу из того, что сколько надо, столько и останусь", - сказал он журналистам.