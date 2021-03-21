Посол РФ в США Антонов прибыл в Москву

МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Посол России в Соединенных Штатах Анатолий Антонов прибыл в воскресенье в Москву, куда ранее был приглашен для консультаций. Об этом сообщает корреспондент ТАСС.

Самолет с дипломатом на борту приземлился в аэропорту Шереметьево.

Ранее президент США Джо Байден в интервью телекомпании ABC заявил, что российское руководство должно будет "заплатить цену" в связи с приписываемыми Москве попытками вмешательства в американские выборы. Кроме того, хозяин Белого дома ответил утвердительно на вопрос о том, считает ли он российского лидера Владимира Путина "убийцей" (killer).

В заявлении, опубликованном в среду в Facebook посольства РФ в Вашингтоне, говорится, что Антонов 20 марта вылетает в Москву для консультаций по двусторонним отношениям. В тот же день официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что Антонов приглашен в Москву, чтобы определить пути выправления взаимодействия между США и РФ.