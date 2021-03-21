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Антонов покинул аэропорт Шереметьево без комментариев

Ранее посол сообщил, что в Москве предстоит большая работа в различных ведомствах, но не уточнил, где именно
Посол России в США Анатолий Антонов Александр Щербак/ТАСС
Описание
Посол России в США Анатолий Антонов
© Александр Щербак/ТАСС

МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Прибывший в воскресенье в Москву посол России в США Анатолий Антонов покинул аэропорт Шереметьево, не став общаться с ожидавшими его журналистами. Об этом сообщил корреспондент ТАСС.

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Дипломат прибыл в Москву рейсом "Аэрофлота" из Нью-Йорка, но покинул самолет отдельно от остальных пассажиров. Встречавшие провели его в обход группы журналистов, желавших задать вопросы о состоянии российско-американских отношений и о программе Антонова во время его пребывания в Москве.

Ранее посол сообщил, что в Москве предстоит большая работа в различных ведомствах, но не уточнил, где именно, а также куда он собирается направиться по прибытии.

17 марта официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что Антонов приглашен в Москву, чтобы определить пути выправления взаимодействия между США и РФ. Приглашение последовало после резких высказываний президента США Джо Байдена в адрес российского руководства в интервью телекомпании ABC.

Теги
СШАРоссияАнтонов, Анатолий Иванович
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