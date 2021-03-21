Членство Белозерцева в "Единой России" приостановят в связи с уголовным делом

МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Членство в "Единой России" губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева, задержанного за получение взятки, будет приостановлено в соответствии с нормами устава партии. Об этом сообщил в воскресенье ТАСС партийный источник.

"В соответствии с уставом "Единой России" в случае возбуждения уголовного дела членство в партии приостанавливается, это стандартная процедура", - напомнил источник. Он также уточнил, что за вступлением в силу обвинительного приговора суда следует исключение из партии.

Ранее официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко сообщила о задержании губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева по подозрению в получении взятки в размере 31 млн рублей от бизнесмена Бориса Шпигеля. По данным следствия, с января по сентябрь 2020 года Белозерцев получил от Шпигеля, его супруги и директора ОАО "Фармация" Антона Колоскова взятки через посредников в виде денег и иных ценностей на сумму, превышающую 31 млн рублей. Шпигель задержан вместе с Белозерцевым.