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Дело в отношении Ивана Белозерцева

Членство Белозерцева в "Единой России" приостановят в связи с уголовным делом

Источник ТАСС также сообщил, что в случае вступления в силу обвинительного приговора суда последует исключение главы Пензенской области из партии
Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев Валерий Шарифулин/ТАСС
Описание
Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев
© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Членство в "Единой России" губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева, задержанного за получение взятки, будет приостановлено в соответствии с нормами устава партии. Об этом сообщил в воскресенье ТАСС партийный источник.

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"В соответствии с уставом "Единой России" в случае возбуждения уголовного дела членство в партии приостанавливается, это стандартная процедура", - напомнил источник. Он также уточнил, что за вступлением в силу обвинительного приговора суда следует исключение из партии.

Ранее официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко сообщила о задержании губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева по подозрению в получении взятки в размере 31 млн рублей от бизнесмена Бориса Шпигеля. По данным следствия, с января по сентябрь 2020 года Белозерцев получил от Шпигеля, его супруги и директора ОАО "Фармация" Антона Колоскова взятки через посредников в виде денег и иных ценностей на сумму, превышающую 31 млн рублей. Шпигель задержан вместе с Белозерцевым.

Теги
РоссияБелозерцев, Иван АлександровичПензенская областьДело в отношении Ивана Белозерцева
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