Путин считает, что возвращение Крыма в Россию говорит об укреплении государства

МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин считает восстановление России как единого централизованного государства ключевой вехой последних двух десятилетий. Воссоединение Крыма с РФ он назвал историческим событием, свидетельствующим об укреплении государства изнутри.

О чем говорил Путин в годовщину воссоединения Крыма с Россией

"Праздник для всех нас". О чем говорил Путин в годовщину воссоединения Крыма с Россией

"Главная веха - это собирание, восстановление России как единого централизованного государства", - сказал президент в интервью Павлу Зарубину для программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1".

"К сожалению, мы в конце 1990-х подошли к очень опасной черте, за которой нас могло ожидать все что угодно. Но мы благодаря терпению, мужеству нашего народа - я говорю это без всяких преувеличений - именно благодаря огромному терпению, трудолюбию и мужеству нашего народа, простых ребят, простых солдат, которые столкнулись с очень большой террористической угрозой, в том числе на Северном Кавказе, мы смогли преодолеть эти трудности, удержать, восстановить страну, затем восстановить ее экономику", - подчеркнул Путин.

По его мнению, экономические показатели 20-летней давности кардинально отличаются от нынешних. "И вот это, пожалуй, самое главное, что было сделано, имея в виду и восстановление социальной сферы, и доходов, и благополучия граждан", - считает глава государства.

"Что касается возвращения Крыма и Севастополя, как я в свое время говорил "в родную гавань", то да, это, конечно, очень яркое событие. Историческое, без всякого преувеличения, событие. И это результат укрепления нашего государства изнутри", - уверен Путин.