Американцы в письмах дипмиссии РФ назвали грубыми и клеветническими слова Байдена о Путине

ВАШИНГТОН, 21 марта. /ТАСС/. Граждане США в письмах, направленных в посольство РФ в Вашингтоне, называли высказывания американского президента Джо Байдена о его российском коллеге Владимире Путине грубыми, необоснованными и клеветническими, а также приносили извинения за них.

"Как гражданин США, я глубоко опечален комментариями Байдена <...>. Я приношу извинения за его грубое, позорное, неуместное и необоснованное высказывание", - пишет в одном из писем, попавших в воскресенье в распоряжение ТАСС, ветеран ВВС США. "Я высоко ценю господина Путина и надеюсь, что он примет извинения многих граждан США. Как сказал господин Путин, эта страна [США] веками плохо обращалась со своими собственными гражданами", - добавил он. Житель США отметил, что за 74 года своей жизни он помнит многих как американских, так и российских лидеров. "Лично я думаю, что господин Путин - один из лучших, если не лучший, [лидер,] который был у вас [в России] за мою жизнь"- добавил автор письма, которое было отправлено на имя посла РФ в США Анатолия Антонова.

"Как американец, я хочу извиниться от себя и всей моей семьи за постыдное неуважение и клевету в отношении господина Путина со стороны нашего президента. Пожалуйста, знайте, что многие американцы считают этот инцидент постыдным", - говорится в другом послании, адресованном Антонову, а также российскому президенту и всем жителям РФ. Его автор отметил, что обычно он не пишет подобных писем, однако в данном случае счел это "делом чести и уважения". "Я действительно считают, что президент Путин - прекрасный и достойный лидер великой страны. После прослушивания многих его речей я впечатлен его умом, отличными знаниями и прозорливыми взглядами", - говорится в письме.

Автор другого послания заверил главу российской дипмисии в том, что у России "есть множество друзей в США". "Вы помогли способствовать этому вашей работой с населением и доступностью, посещая многие части страны [США] и выступая перед многими группами [населения]. Я надеюсь, что вашим подходом будет продолжение поддержания открытых каналов и содействие контактам между людьми", - сказано в письме.

О получении подобных писем посольством Антонов сообщил в пятницу. Он поблагодарил авторов этих посланий и подчеркнул, что "такой подход граждан США свидетельствует о том, что потенциал для нормализации связей между российским и американским народами сохранился".

Приглашение посла в Москву

Министерство иностранных дел России в среду объявило, что Антонов приглашен в Москву на консультации, проводимые с целью проанализировать, что делать и куда двигаться в контексте отношений с США. Посольство в распространенном в тот же день комментарии пояснило, что на предстоящих совещаниях с участием Антонова в МИД России и других ведомствах планируется обсудить пути выправления пребывающих в кризисе российско-американских связей. Как заверили в посольстве, Москва исходит из того, что добрые и прагматичные связи между Россией и США отвечают чаяниям народов двух государств и международного сообщества в целом.

При этом в посольстве подчеркнули, что сложившаяся в российско-американских отношениях ситуация "стала следствием целенаправленной политики Вашингтона, который на протяжении последних лет, по сути, сознательно заводил двустороннее взаимодействие в тупик". Неконструктивный курс администрации США не отвечает интересам обеих стран, а отдельные непродуманные заявления американских руководителей "и вовсе ставят под угрозу обрушения и без того избыточно конфронтационные отношения", предупредили в посольстве.

Объявление о приглашении Антонова на консультации прозвучало после того, как Байден в записанном 16 марта интервью телекомпании ABC заявил, что российское руководство должно будет "заплатить цену" в связи с приписываемыми Москве попытками вмешательства в американские выборы. Кроме того, глава Белого дома ответил утвердительно на вопрос, считает ли он президента России Владимира Путина убийцей. Впоследствии Белый дом и Госдепартамент США выступили с утверждениями, что Вашингтон рассчитывает в том числе на конструктивное сотрудничество с Москвой в сферах, представляющих обоюдный интерес, но не собирается сглаживать противоречия в двусторонних отношениях.

В Москву Антонов прибыл в воскресенье.

Ответ Путина

Российский президент на онлайн-встрече с представителями общественности Крыма и Севастополя в годовщину воссоединения этих регионов с Россией ответил американскому коллеге пожеланием здоровья, подчеркнув при этом, что говорит "без иронии, без шуток". Он вспомнил известную поговорку "Кто как обзывается, тот так и называется" и подчеркнул, что человеку свойственно видеть в других собственные качества и исходя из этого давать оценку.

Позднее, посетив праздничный концерт в Москве, Путин дал более развернутый ответ. Он предложил Байдену "продолжить дискуссии <...> фактически в прямом эфире, что называется, онлайн" и "без всяких задержек" и пообещал дать соответствующее поручение министерству иностранных дел "прямо сейчас". Российский лидер уточнил, что готов провести разговор в пятницу или понедельник, поскольку на выходных хочет съездить в тайгу "немножко отдохнуть". Отвечая на вопрос, готов ли он продолжать работу с Байденом после его заявлений, президент подчеркнул, что лидеры двух стран "должны продолжать отношения".

Как заявил позднее журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, отсутствие внятного ответа со стороны Соединенных Штатов на предложенный Путиным открытый диалог в Кремле расценят как отказ. При этом, отвечая на вопрос, будет ли Москва пытаться организовать такие контакты в случае отказа со стороны Вашингтона, Песков заявил, что "вряд ли они [попытки] будут продолжаться до бесконечности".