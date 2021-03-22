Лавров отправляется в Китай

МОСКВА, 22 марта. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в понедельник прибудет с рабочим визитом в китайской город Гуйлинь, расположенный на юге страны. Там в течение двух дней будут проходить переговоры главы российского дипведомства с его китайским коллегой Ван И.

Предыдущая очная встреча министров состоялась в сентябре прошлого года в Москву, став единственной с начала пандемии. Теперь же Лавров первым среди официальных лиц России на правительственном уровне посетит КНР после длительного перерыва. В воскресенье главе МИД РФ исполнился 71 год, и можно не сомневаться, что в Китае его тепло поздравят с прошедшим днем рождения.

На повестке встречи стоит подготовка к 20-летию подписания российско-китайского Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве. В этой связи министры намерены подробно обсудить текущее состояние двусторонних отношений и уделить особое внимание перспективам их дальнейшего развития. Кроме этого, стороны обменяются мнениями по наиболее актуальным мировым и региональным проблемам.

Координация действий

Как сообщили в российском дипведомстве, министры намерены обсудить координацию действий Москвы и Пекина в условиях пандемии. Первоочередной задачей остается преодоление трудностей, которые возникли в межгосударственном общении из-за введенных противоэпидемических ограничений. Именно на этих вопросах Лавров и Ван И планируют сделать акцент на переговорах.

Еще на встрече в Москве глава МИД КНР говорил о совместной работе над механизмом по облегчению трансграничного перемещения людей и товаров. Вместе с тем, Ван И тогда подчеркнул, что Россия и Китай оказывали друг другу поддержку с самого начала пандемии. С тех пор на этом направлении был достигнут значительный прогресс, но между странами все еще не восстановлено авиасообщение в полном объеме.

Нынешняя поездка Лаврова дает основания верить, что в обозримой перспективе возобновятся и очные контакты на высшем уровне. В частности, из-за пандемии пришлось отложить на неопределенный срок визит президента РФ Владимира Путина в Китай, который должен был состояться в прошлом году. Однако ранее посол России в Пекине Андрей Денисов выразил надежду на то, что в 2021 году российский лидер и председатель правительства Михаил Мишустин все же смогут посетить КНР, если это позволит эпидемическая обстановка.

Перспективы сотрудничества

Подводя итоги работы МИД РФ в 2020 году, Лавров дал высокую оценку сотрудничеству Москвы и Пекина, что вызвало крайне позитивный отклик у китайской стороны. Внешнеполитическое ведомство КНР ответило фразой, которая вошла в обиход политиков обеих стран для описания беспрецедентного состояния двусторонних отношений. "Мы не видим пределов в развитии стратегического сотрудничества Китая и России, для нас не существует запретных зон", - сказала тогда официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин. Позже это Лаврову подтвердил лично и сам глава китайской дипломатии в телефонном разговоре.

Теперь министры планируют рассмотреть перспективы дальнейшего развития стратегического взаимодействия России и Китая. Кроме этого, ожидается, что стороны сверят свои позиции по широкому кругу вопросов международной жизни. "Наши страны придерживаются близких или совпадающих подходов к решению большинства глобальных задач и намерены и дальше тесно координировать свои внешнеполитические шаги", - указали на Смоленской площади в преддверии встречи.

В МИД РФ подчеркнули, что Россия и Китай единодушно выступают за формирование более справедливого и устойчивого полицентричного миропорядка, который должен основываться на уважении к международному праву, принципах солидарности и взаимовыгодного сотрудничества между странами. Москва и Пекин вместе борются против попыток подменить общепризнанные международно-правовые нормы "порядком, основанным на правилах".

"Обе страны уже многие годы успешно взаимодействуют в различных многосторонних форматах, в первую очередь в ООН, ее Совете Безопасности и других спецучреждениях, в ШОС, БРИКС, "Группе двадцати", АТЭС. Мы и китайские партнеры едины в понимании необходимости повышения эффективности коллективных усилий по противодействию глобальным и региональным вызовам, в том числе в борьбе с терроризмом, обеспечении устойчивого развития", - заключили в МИД РФ.