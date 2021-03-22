Лавров предостерег от непродуманного введения паспортов вакцинации от коронавируса

МОСКВА, 22 марта. /ТАСС/. Введение паспортов вакцинации от коронавируса для въезда в ту или иную страну должно быть взвешенным и учитывать различные аспекты, иначе это может привести к возникновению новых разделительных линий и нарушению прав человека. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью китайским СМИ.

"Все пытаются определить пути продолжения нормального функционирования стран, народов и граждан в период, когда коронавирусная инфекция еще остается достаточно серьезным вызовом для многих регионов мира. В этом контексте обсуждается тема использования так называемых "прививочных паспортов", - заметил Лавров.

Он напомнил о том, что на саммите "Группы двадцати" в ноябре 2020 года председатель КНР Си Цзиньпин выдвинул инициативу о разработке "электронных паспортов здоровья" для международных поездок. "Видим, как в Китае предпринимаются соответствующие шаги. Изучаем китайский опыт и подходы других стран к этому вопросу, в том числе в рамках Евросоюза, - подчеркнул глава дипведомства. - Важно дополнительно взвесить и оценить все аспекты этих инициатив, соблюдая принцип добровольности вакцинирования и равноправный подход, чтобы возможные инновации в той или иной стране были взаимоприемлемыми. Иначе будем создавать разделительные линии".

"Нельзя допускать, чтобы наличие или отсутствие такого сертификата (не хочу называть паспортом) ущемляло права человека и права путешественника, - продолжил министр. - Люди много ездят. Это уже данность, новая реальность в международной жизни". Он также обратил внимание, что ВОЗ пока не высказала "своего окончательного мнения по поводу таких паспортов или сертификатов, придерживается весьма сдержанного подхода".

Сертификаты вакцинации в России

Российская сторона взвешивает возможность использования сертификатов вакцинации от коронавируса для поездок граждан, заявил Лавров.

"На данный момент наш опыт находится на стадии формирования и заключается в следующем. Тот, кто сделал прививку, может оформить "сертификат вакцинации" в бумажном и в электронном виде. Данные заносятся в федеральный регистр вакцинированных граждан, - отметил министр. - Такой документ подтверждает, что человек был вакцинирован, получил препарат".

Вместе с тем он указал, что российская сторона пока еще не дошла "до применения этого документа в иных целях". "Взвешиваем все аспекты этой инициативы", - добавил Лавров.