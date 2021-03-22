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Ситуация вокруг ядерной программы Ирана

Лавров: РФ рассчитывает, что США выполнят намерение вернуться в ядерную сделку с Ираном

По словам главы МИД РФ, выйдя из Совместного всеобъемлющего плана действий, Вашингтон запретил выполнять резолюцию Совета Безопасности ООН всем остальным странам

МОСКВА, 22 марта. /ТАСС/. Москва рассчитывает, что администрация США, ранее заявившая о готовности вернуться в иранскую ядерную сделку, все-таки выполнит свое намерение. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью китайским СМИ.

По его словам, Вашингтон, выйдя из соглашения, не просто прекратил выполнять свои обязательства, но запретил выполнять резолюцию Совета Безопасности ООН всем остальным странам. "На Западе в целом это воспринималось, как "ну что поделать, вот так Соединенные Штаты решили; конечно, хорошо бы они продолжали выполнять резолюцию по иранской ядерной программе, но вот это реальность", - обратил внимание министр.

"Но это не реальность, а грубейшее нарушение международного права, демонстрация полной недоговороспособности государства, - подчеркнул Лавров. - Надеюсь, что сейчас администрация США, изъявившая желание вернуться в ядерную сделку, выполнит свое намерение".

Предыдущий президент США Дональд Трамп принял в 2018 году решение о выходе из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) с Ираном. СВПД был подписан с Ираном пятью постоянными членами Совета Безопасности ООН и Германией в 2015 году с целью урегулирования кризиса вокруг ядерных разработок Тегерана. Президент США Джо Байден неоднократно сигнализировал о готовности вернуть США в ядерную сделку с Ираном. Тем не менее пока американское правительство не сделало практически никаких значимых шагов в этом направлении.

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичСШАИранРоссияСитуация вокруг ядерной программы Ирана
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