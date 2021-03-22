Лавров назвал неумными попытки наказывать Россию и Китай санкциями

МОСКВА, 22 марта. /ТАСС/. Попытки наказывать Россию и Китай с помощью санкций - "просто неумно", заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью китайским СМИ.

"Вы слышите, как европейский бизнес высказывает недовольство тем, что он несет убытки, а тем временем его нишу на российском рынке занимают другие страны, которые руководствуются своими национальными интересами, интересами развития своей экономики, поддержки бизнеса, а не логикой наказания кого-то за что-то. Наказывать на современной международной арене кого бы то ни было вообще неправильно, а пытаться подходить с таким аршином к России и КНР - это просто неумно", - сказал он. Министр обратил внимание, что санкции особенно остро ощущаются в развивающихся и бедных странах в условиях, когда пандемия серьезно осложнила возможности государств обеспечивать нормальную жизнедеятельность своих граждан. "Неслучайно генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, а вслед за ним верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет выступили с предложением заморозить санкции, санкционные режимы и сделать из них изъятия для товаров, необходимых для обеспечения населения в условиях коронавирусной инфекции", - указал он. Лавров констатировал, что западные страны полностью проигнорировали эту инициативу, так же, как они игнорировали предложение президента РФ Владимира Путина о создании в рамках международной торговли зеленых коридоров, свободных от санкций и других искусственных барьеров. "Мы вместе с Китайской Народной Республикой, с большим количеством других единомышленников твердо ставим этот вопрос на международных площадках, включая ООН. Там принято немало резолюций, которые объявляют нелегитимными односторонние экономические и прочие санкции, которые вводятся в обход Совета Безопасности ООН, и особенно те меры, которые имеют экстерриториальный характер", - подчеркнул глава МИД РФ. Неприемлемый формат США и ряд их западных союзников стремятся повсюду навязать свою волю и требования, а также пытаются помешать тенденциям становления многополярного и демократичного мира. Как заявил Лавров, этот формат взаимодействия неприемлем для России и Китая.

"К сожалению, объективным тенденциям становления подлинно многополярного, демократичного мира пытаются помешать некоторые западные государства во главе с США, которые хотят любой ценой сохранить свое доминирование в глобальной экономике и международной политике, навязать всем и вся повсюду свою волю и требования, - сказал он. - Россия исходит из того, что наш доверительный, взаимоуважительный диалог с КНР должен служить примером для других стран, в том числе для пытающихся выстраивать отношения с Россией и Китаем на несколько иных, не совсем равноправных принципах. Это неприемлемо ни для нас, ни для наших китайских друзей". Лавров обратил внимание, что РФ и КНР в ответ на действия США продвигают конструктивную, объединительную повестку дня. "Мы заинтересованы в том, чтобы международная архитектура была справедливой, демократичной, обеспечивала устойчивость и опиралась на широкое взаимодействие государств и их интеграционных объединений, как мы и делаем с китайскими друзьями, развивая интеграционные процессы в Евразии", - подчеркнул глава МИД РФ. Как указал министр, Москва и Пекин будут продолжать выстраивать свою внешнюю политику "созидательно, конструктивно, гибко, всегда проявляя готовность к компромиссам, но исключительно на основе взаимоуважения и поиска баланса интересов". КНР, по словам Лаврова, является стратегическим партнером и настоящим единомышленником России, а сотрудничество стран на международной арене оказывает стабилизирующее влияние на глобальную и региональную обстановку. Дипломат добавил, что Россия рассматривает новую эпоху отношений с Китаем в контексте "широкой ситуации, складывающейся на международной арене". "Она претерпевает очень глубокую трансформацию, укрепляются новые центры экономического роста, финансового могущества и политического влияния", - отметил Лавров. Новая администрация США Администрация президента США Джо Байдена продолжает на международной арене линию предшественников, выдвигая ультиматумы и используя санкции как главный политический инструмент, заявил Лавров.

"Считаю главным инструментом действий не только США, но и Запада в целом на международной арене именно санкции. <...> Когда разговор на дипломатическом, политическом уровне приобретает характер ультиматумов и от партнера ждут исключительно "признания своих ошибок" и согласия на выдвигаемые требования, - это не дипломатия. Как только наши западные партнеры, которые такими методами пользуются, встречают вежливый отпор, они тут же переходят к санкциям. Это манеры, которые, к сожалению, укоренились в США. Началось это еще с администрации Барака Обамы, продолжилось в рамках четырех лет, когда президент Дональд Трамп руководил Белым домом. Сейчас мы наблюдаем те же "инстинкты", проявляемые уже новой администрацией США", - сказал Лавров. Он подчеркнул, что санкции "ни к чему хорошему не приводят" и привел в пример антироссийские рестрикции Евросоюза. "Он [Евросоюз] пошел по той же "дорожке", объявил санкции против Российской Федерации под вымышленным предлогом, обвиняя нас в том, что никто никогда не доказал и даже единого факта нам не предъявил", - пояснил министр. Лавров указал, что страны Запада, "по большому счету, разучились применять классическую дипломатию". "Дипломатия - это отношения между людьми, это умение слушать друг друга, слышать друг друга и умение находить баланс интересов. Это ровно те ценности, которые в дипломатии продвигает Российская Федерация и Китайская Народная Республика", - добавил глава МИД РФ. Коалиция против санкций Москва выступает за формирование максимально широкой коалиции стран, выступающих против односторонних санкций, заявил Лавров.