Лавров назвал неумными попытки наказывать Россию и Китай санкциями

МОСКВА, 22 марта. /ТАСС/. Попытки наказывать Россию и Китай с помощью санкций - "просто неумно", заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью китайским СМИ.
"Вы слышите, как европейский бизнес высказывает недовольство тем, что он несет убытки, а тем временем его нишу на российском рынке занимают другие страны, которые руководствуются своими национальными интересами, интересами развития своей экономики, поддержки бизнеса, а не логикой наказания кого-то за что-то. Наказывать на современной международной арене кого бы то ни было вообще неправильно, а пытаться подходить с таким аршином к России и КНР - это просто неумно", - сказал он.
Министр обратил внимание, что санкции особенно остро ощущаются в развивающихся и бедных странах в условиях, когда пандемия серьезно осложнила возможности государств обеспечивать нормальную жизнедеятельность своих граждан. "Неслучайно генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, а вслед за ним верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет выступили с предложением заморозить санкции, санкционные режимы и сделать из них изъятия для товаров, необходимых для обеспечения населения в условиях коронавирусной инфекции", - указал он.
Лавров констатировал, что западные страны полностью проигнорировали эту инициативу, так же, как они игнорировали предложение президента РФ Владимира Путина о создании в рамках международной торговли зеленых коридоров, свободных от санкций и других искусственных барьеров. "Мы вместе с Китайской Народной Республикой, с большим количеством других единомышленников твердо ставим этот вопрос на международных площадках, включая ООН. Там принято немало резолюций, которые объявляют нелегитимными односторонние экономические и прочие санкции, которые вводятся в обход Совета Безопасности ООН, и особенно те меры, которые имеют экстерриториальный характер", - подчеркнул глава МИД РФ.
Неприемлемый формат
США и ряд их западных союзников стремятся повсюду навязать свою волю и требования, а также пытаются помешать тенденциям становления многополярного и демократичного мира. Как заявил Лавров, этот формат взаимодействия неприемлем для России и Китая.
"К сожалению, объективным тенденциям становления подлинно многополярного, демократичного мира пытаются помешать некоторые западные государства во главе с США, которые хотят любой ценой сохранить свое доминирование в глобальной экономике и международной политике, навязать всем и вся повсюду свою волю и требования, - сказал он. - Россия исходит из того, что наш доверительный, взаимоуважительный диалог с КНР должен служить примером для других стран, в том числе для пытающихся выстраивать отношения с Россией и Китаем на несколько иных, не совсем равноправных принципах. Это неприемлемо ни для нас, ни для наших китайских друзей".
Лавров обратил внимание, что РФ и КНР в ответ на действия США продвигают конструктивную, объединительную повестку дня. "Мы заинтересованы в том, чтобы международная архитектура была справедливой, демократичной, обеспечивала устойчивость и опиралась на широкое взаимодействие государств и их интеграционных объединений, как мы и делаем с китайскими друзьями, развивая интеграционные процессы в Евразии", - подчеркнул глава МИД РФ.
Как указал министр, Москва и Пекин будут продолжать выстраивать свою внешнюю политику "созидательно, конструктивно, гибко, всегда проявляя готовность к компромиссам, но исключительно на основе взаимоуважения и поиска баланса интересов". КНР, по словам Лаврова, является стратегическим партнером и настоящим единомышленником России, а сотрудничество стран на международной арене оказывает стабилизирующее влияние на глобальную и региональную обстановку.
Дипломат добавил, что Россия рассматривает новую эпоху отношений с Китаем в контексте "широкой ситуации, складывающейся на международной арене". "Она претерпевает очень глубокую трансформацию, укрепляются новые центры экономического роста, финансового могущества и политического влияния", - отметил Лавров.
Новая администрация США
Администрация президента США Джо Байдена продолжает на международной арене линию предшественников, выдвигая ультиматумы и используя санкции как главный политический инструмент, заявил Лавров.
"Считаю главным инструментом действий не только США, но и Запада в целом на международной арене именно санкции. <...> Когда разговор на дипломатическом, политическом уровне приобретает характер ультиматумов и от партнера ждут исключительно "признания своих ошибок" и согласия на выдвигаемые требования, - это не дипломатия. Как только наши западные партнеры, которые такими методами пользуются, встречают вежливый отпор, они тут же переходят к санкциям. Это манеры, которые, к сожалению, укоренились в США. Началось это еще с администрации Барака Обамы, продолжилось в рамках четырех лет, когда президент Дональд Трамп руководил Белым домом. Сейчас мы наблюдаем те же "инстинкты", проявляемые уже новой администрацией США", - сказал Лавров.
Он подчеркнул, что санкции "ни к чему хорошему не приводят" и привел в пример антироссийские рестрикции Евросоюза. "Он [Евросоюз] пошел по той же "дорожке", объявил санкции против Российской Федерации под вымышленным предлогом, обвиняя нас в том, что никто никогда не доказал и даже единого факта нам не предъявил", - пояснил министр.
Лавров указал, что страны Запада, "по большому счету, разучились применять классическую дипломатию". "Дипломатия - это отношения между людьми, это умение слушать друг друга, слышать друг друга и умение находить баланс интересов. Это ровно те ценности, которые в дипломатии продвигает Российская Федерация и Китайская Народная Республика", - добавил глава МИД РФ.
Коалиция против санкций
Москва выступает за формирование максимально широкой коалиции стран, выступающих против односторонних санкций, заявил Лавров.
По его словам, любые инициативы, направленные на изъятие из международной жизни такого нелегитимного инструмента, как односторонние санкции, "заслуживают всяческой поддержки". "В ООН Венесуэла выступила с предложением создать коалицию против односторонних принудительных мер, - напомнил министр. - В организации, кстати сказать, есть специальный представитель, специальный докладчик по вопросам преодоления односторонних санкций. Докладчик выступает с очень взвешенными, объективными оценками".
"Такого рода инициативы должны поощряться. Мы должны сформировать максимально широкую коалицию стран, которые будут принципиально противодействовать этой незаконной практике", - подчеркнул Лавров.