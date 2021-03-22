Лавров заявил, что договор о дружбе между РФ и КНР будет автоматически продлен на пять лет

МОСКВА, 22 марта. /ТАСС/. Россия рассчитывает, что Договор о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве с КНР будет автоматически продлен на пять лет в 2022 году. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью китайским СМИ.

"28 февраля 2022 года исполнится 20 лет вступления в силу этого договора. 16 июля 2001 года он был подписан, а 28 февраля 2002 года он уже был ратифицирован. Мы исходим из того, что, когда в феврале 2022 года наступит 20-летие вступления в силу Договора, он, в соответствии со статьей 25, будет автоматически продлен на очередной пятилетний период", - отметил глава МИД РФ.

По его словам, динамичное развитие российско-китайских отношений за последние 20 лет свидетельствует о том, что "договор успешно прошел проверку временем и зафиксированные в нем обязательства свято выполняются". "Напомню, обязательства заключаются в том, чтобы передавать дружбу между нашими народами новым поколениям. Это уникальная правовая формула, которую я не видел больше нигде, кроме как в отношениях между Россией и Китаем", - подчеркнул Лавров.

Он добавил, что стороны обязались уважать суверенитет и территориальную целостность друг друга, а также констатировали отсутствие территориальных претензий и "решимость превратить границу между Российской Федерацией и КНР в границу вечного мира и дружбы". "Это тоже очень необычная формулировка для официальных документов. Это говорит о том, что характер отношений действительно обладает уникальным качеством", - сказал министр.

"Данная модель взаимодействия между Россией и Китаем абсолютно свободна от каких-либо идеологических ограничителей. Она носит самоценный характер, не подвержена каким-либо конъюнктурным факторам и при этом не направлена против какой-либо третьей страны. Лидеры наших стран неоднократно это подчеркивали", - заключил глава МИД РФ.

Российско-Китайский договор о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве был подписан 16 июля 2001 года президентом России Владимиром Путиным и председателем КНР Цзян Цзэминем.