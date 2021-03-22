Лавров заявил, что РФ рассчитывает в скором времени восстановить объем турпотока с Китаем

МОСКВА, 22 марта. /ТАСС/. Российская сторона надеется, что объем туристического потока с Китаем, пострадавший в результате пандемии коронавируса, в ближайшем будущем удастся восстановить. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью китайским СМИ.

"У нас очень крупные туристические обмены с Китаем. За последние годы они значительно возросли. В 2019 году, когда еще не было пандемии, почти 2 млн граждан Китая побывали в России", - обратил внимание глава дипведомства.

Он подчеркнул, что коронавирус нанес серьезный ущерб туристическому сектору. "Убежден, что по мере нормализации эпидемиологической обстановки - а такая тенденция уже налицо - сможем совместно сделать все необходимое для скорейшего открытия границ и восстановления взаимных поездок. Постепенно смягчая, необходимо отменить действующие строгие карантинные ограничения", - указал Лавров.