Лавров: взаимопомощь России и КНР в период пандемии можно назвать примером для подражания

МОСКВА, 22 марта. /ТАСС/. Россия и Китай тесно взаимодействовали в борьбе с коронавирусом с первых сообщений о его появлении, такое сотрудничество можно назвать примером для подражания в выстраивании двусторонних связей. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью китайским СМИ.

Министр отметил, что Россия и Китай в 2020 году в рамках перекрестных Годов научно-технического и инновационного сотрудничества провели ряд мероприятий по обмену опытом в борьбе с коронавирусом. "У нас очень тесное взаимодействие, которое началось с самых первых сообщений о появлении этого вируса. Тут же была проявлена взаимопомощь: мы оказывали содействие нашим китайским друзьям, затем они помогали Российской Федерации. Еще раз подчеркну: это пример для подражания для любых стран, когда они выстраивают отношения между собой", - добавил Лавров.

Всего, по его словам, за 2020 год в рамках нынешних перекрестных годов состоялось около 500 мероприятий, преимущественно в формате онлайн, еще около 500 запланировано на 2021 год.

Глава российского МИД выразил надежду, что коронавирусная инфекция будет отступать, и важные встречи можно будет провести в очном формате. "Значение наращивания обменов в высокотехнологичной сфере сегодня трудно переоценить. <...> Это такие сферы, как робототехника, материаловедение, биотехнологии, информационные технологии, искусственный интеллект, математика, физика, экология, медицина, но также еще и история, языкознание, культура, социология, - в общем, множество направлений, охватывающих практически все мало-мальски значимые сферы, от которых зависит уровень развития современного государства", - пояснил он.

Традиция проведения перекрестных годов

Лавров напомнил, что традиция проведения перекрестных годов России и Китая началась еще в 2006 году. С тех пор состоялись в том числе Годы русского и китайского языков, Годы молодежных обменов, Годы туризма.

"Считаю, что она [традиция] отражает то самое качество отношений между Россией и Китаем, которое вызывает только позитивные характеристики у всех беспристрастных и объективных наблюдателей, - продолжил он. - Конечно, их значение прежде всего в том, что в рамках этих годов планируется множество - десятки, порой даже сотни - мероприятий, которые реально способствуют цементированию наших отношений в самых разных областях. Они обеспечивают интенсивные прямые контакты между людьми, тем самым значительно укрепляется основа, фундамент нашей дружбы. Обогащается палитра наших отношений".

Министр также подчеркнул, что такие масштабные проекты реализуют положение российско-китайского Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве, предусматривающее передачу традиций дружбы молодым поколениям.