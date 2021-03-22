Лавров: форматы взаимодействия РФ и КНР в сфере культуры и науки учитывают эпидобстановку

МОСКВА, 22 марта. /ТАСС/. Форматы взаимодействия России и Китая в сфере культуры и науки учитывают эпидемическую обстановку, однако стороны стремятся проводить большую часть мероприятий в очном формате, сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью китайским СМИ.

"С китайскими друзьями уже согласована программа сотрудничества между министерствами культуры России и Китая на 2020-2023 годы. Постарались подстраховаться и предусмотрели возможность учета эпидемиологических ограничений. Будем стремиться максимально проводить их в очном режиме", - сказал он.

По словам министра, в 2020 году гуманитарные и культурные контакты были адаптированы к новым условиям из-за пандемии.

Сейчас стороны все равно готовятся к их возобновлению в традиционном формате. "Рассчитываю, что в самое ближайшее время сможем постепенно возвращаться к нормальному взаимодействию и в этой сфере", - добавил Лавров.